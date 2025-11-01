Errani e Paolini, partenza impeccabile alle WTA Finals di Riyad: dominio nel doppio d’esordio

Sara Errani e Jasmine Paolini hanno cominciato il loro percorso alle WTA Finals di Riyad con una prestazione perfetta. Le due azzurre, attuali numero uno del ranking nel doppio, hanno superato la coppia formata da Asia Muhammad e Demi Schuurs, imponendosi con un doppio 6-3. Il risultato conferma la forza e la coesione del duo italiano, che si conferma tra i protagonisti del circuito mondiale.

Fin dalle prime battute del confronto, Errani e Paolini hanno dimostrato grande padronanza. Paolini, nonostante non fosse al meglio per un po’ di influenza, ha servito in modo preciso e affidabile, riuscendo persino a mettere a segno un ace con la seconda battuta. Errani ha contribuito con colpi tecnici e un pallonetto decisivo nel corso del primo set, suscitando l’entusiasmo del pubblico presente nell’arena.

Conquistato il primo set 6-3, la coppia italiana ha saputo reagire ai tentativi di rimonta delle avversarie nel secondo parziale. Sul punteggio di 3-3, Errani e Paolini hanno accelerato, ottenendo un break fondamentale e gestendo con freddezza il punto decisivo che ha chiuso l’incontro.

La prestazione di Errani e Paolini ha evidenziato una perfetta sintonia di squadra, con una gestione dei tempi di gioco e delle strategie che ha permesso loro di dominare in ogni fase del match. La loro intesa ha rappresentato un elemento chiave, confermando la capacità di copertura reciproca e la costante ricerca di soluzioni efficaci in risposta alle avversarie.

Il successo con doppio 6-3 rappresenta un inizio ideale in un torneo che mette in palio uno dei titoli più ambiti del circuito, rafforzando la posizione di Errani e Paolini ai vertici del tennis mondiale. La coppia italiana si conferma tra le favorite per il successo finale, degna conclusione di un’annata di grandi risultati per il tennis azzurro.

