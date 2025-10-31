Sinner supera anche Shelton al Rolex Paris Masters: il numero 1 si avvicina, Alcaraz avvisato

Jannik Sinner sbriga la pratica Shelton in due set ed è in semifinale al Masters 1000 di Parigi: il numero 1 si avvicina, Alcaraz è avvisato. Come già accaduto contro Francisco Cerundolo, anche la sfida con Ben Shelton è iniziata in salita per Jannik Sinner. I primi game scorrono in equilibrio, ma il numero 2 del mondo mostra qualche segno di fatica dopo scambi particolarmente intensi. È però solo una fase momentanea: con il passare dei minuti, l’azzurro prende ritmo e precisione, mentre l’americano comincia ad accumulare errori non forzati.
Il momento di svolta arriva dopo due palle break annullate da Shelton: un doppio fallo, un errore di dritto in uscita dal servizio e uno smash subìto regalano il break a Sinner, che da quel momento domina il set. L’altoatesino non si limita a gestire, ma continua a spingere, approfittando delle imprecisioni dell’avversario e chiudendo con un secondo break che vale il parziale.
How does he make the insane look routine 😜@janniksin #RolexParisMasters pic.twitter.com/ke3pAIhMdt— Tennis TV (@TennisTV) October 31, 2025
Reazione di Shelton e risposta da campione
Nel secondo set Sinner parte forte e vola sul 3-1 con tre risposte profonde che mettono in crisi Shelton. Lo statunitense, però, reagisce subito: conquista il controbreak a zero, complice un passaggio a vuoto dell’azzurro, che sbaglia alcune esecuzioni pur corrette nelle intenzioni tattiche.
Sul 4-3, come spesso accade nei momenti chiave, Sinner alza il livello in risposta, pressa l’avversario e piazza il break decisivo. Da lì in avanti non concede più nulla, chiudendo il match con autorità e volando in semifinale.
La corsa al numero 1 mondiale
Con questa vittoria, Jannik Sinner continua la sua marcia impeccabile al Rolex Paris Masters 2025. Il traguardo del numero 1 del ranking ATP è ormai a un passo, mentre Carlos Alcaraz osserva da vicino la crescita costante dell’azzurro, sempre più maturo nella gestione dei momenti delicati e nella continuità del gioco.
La sensazione è che, anche senza ancora essere ufficialmente il primo del mondo, Sinner stia già giocando da numero 1 vero.
