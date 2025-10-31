Sinner supera anche Shelton al Rolex Paris Masters: il numero 1 si avvicina, Alcaraz avvisato

Jannik Sinner sbriga la pratica Shelton in due set ed è in semifinale al Masters 1000 di Parigi: il numero 1 si avvicina, Alcaraz è avvisato. Come già accaduto contro Francisco Cerundolo, anche la sfida con Ben Shelton è iniziata in salita per Jannik Sinner. I primi game scorrono in equilibrio, ma il numero 2 del mondo mostra qualche segno di fatica dopo scambi particolarmente intensi. È però solo una fase momentanea: con il passare dei minuti, l’azzurro prende ritmo e precisione, mentre l’americano comincia ad accumulare errori non forzati.

Il momento di svolta arriva dopo due palle break annullate da Shelton: un doppio fallo, un errore di dritto in uscita dal servizio e uno smash subìto regalano il break a Sinner, che da quel momento domina il set. L’altoatesino non si limita a gestire, ma continua a spingere, approfittando delle imprecisioni dell’avversario e chiudendo con un secondo break che vale il parziale.

Reazione di Shelton e risposta da campione

Nel secondo set Sinner parte forte e vola sul 3-1 con tre risposte profonde che mettono in crisi Shelton. Lo statunitense, però, reagisce subito: conquista il controbreak a zero, complice un passaggio a vuoto dell’azzurro, che sbaglia alcune esecuzioni pur corrette nelle intenzioni tattiche.

Sul 4-3, come spesso accade nei momenti chiave, Sinner alza il livello in risposta, pressa l’avversario e piazza il break decisivo. Da lì in avanti non concede più nulla, chiudendo il match con autorità e volando in semifinale.

US Ben Shelton reacts after winning a game against Italy’s Jannik Sinner during their men’s singles quarter-final match on day five of the Paris ATP Masters 1000 tennis tournament at the Paris La Défense Arena in Nanterre, on the outskirts of Paris, on October 31, 2025. (Photo by JULIEN DE ROSA / AFP) (Photo by JULIEN DE ROSA/AFP via Getty Images)

La corsa al numero 1 mondiale

Con questa vittoria, Jannik Sinner continua la sua marcia impeccabile al Rolex Paris Masters 2025. Il traguardo del numero 1 del ranking ATP è ormai a un passo, mentre Carlos Alcaraz osserva da vicino la crescita costante dell’azzurro, sempre più maturo nella gestione dei momenti delicati e nella continuità del gioco.

La sensazione è che, anche senza ancora essere ufficialmente il primo del mondo, Sinner stia già giocando da numero 1 vero.

Leggi anche: