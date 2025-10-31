Incredibile Rune: già in campo dopo l’operazione, il VIDEO virale

Neanche due settimane dopo la rottura del tendine d’Achille, Holger Rune è già tornato a impugnare la racchetta. Il giovane tennista danese ha lasciato tutti a bocca aperta con un video postato sui social, in cui si allena in modo singolare, trasformando la riabilitazione in un momento di divertimento, per quanto possibile.

Quando si dice…bruciare le tappe! @holgerrune non perde tempo, è già in campo ad allenarsi 💪



Il danese si è infortunato al tendine d'Achille durante la semifinale dell'ATP 250 di Stoccolma, il 18 ottobre, è stato operato qualche giorno dopo 🇩🇰📆🎾#tennis #rune #holgerrune pic.twitter.com/EvrwZTu56k — Eurosport IT (@Eurosport_IT) October 31, 2025

Era il 18 ottobre quando, durante la semifinale dell’ATP 250 di Stoccolma contro Humbert, Rune aveva sentito uno schiocco al tendine d’Achille che lo aveva costretto al ritiro tra le lacrime. La diagnosi era stata infausta: rottura completa e intervento chirurgico immediato.

I tempi di recupero stimati? Almeno sei mesi. Ma Rune, con la tenacia che lo contraddistingue, ha deciso di non restare fermo nemmeno ora che si trova bloccato e impossibilitato a muoversi.

Nel video pubblicato su Instagram, il giocatore di Gentofte appare con la gamba sinistra immobilizzata in un tutore e appoggiata su un cuscino. Seduto su una sedia, colpisce palline di dritto e prova persino qualche servizio, mentre l’allenatore lo assiste con lanci mirati.

Rune, un lungo stop da affrontare con ottimismo

“Manteniamo la riabilitazione divertente”, ha scritto Rune, mostrando uno spirito sorprendentemente positivo per un atleta fermato da un infortunio così serio. Il filmato è diventato subito virale, a ha raccolto migliaia di commenti di sostegno da parte di colleghi e tifosi.

Restare lontano dai campi sarà inevitabile per diversi mesi, ma Rune sembra aver trovato il modo giusto per affrontare la sfida: con pazienza, ottimismo e il sorriso di chi non intende arrendersi.

Leggi anche: