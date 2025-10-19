Holger Rune: grave infortunio al tendine d’Achille, lunghissimo stop

Durante la semifinale del torneo di Stoccolma, il tennista danese Holger Rune ha subito un grave infortunio al tendine d’Achille sinistro. Nel corso del match contro Ugo Humbert, mentre il punteggio era sul 6-4, 2-2 a suo favore, Rune si è improvvisamente accasciato sulla panchina, bloccato da un dolore intenso e incapace di poggiare il piede.

Ora è arrivata la conferma: il danese Holger Rune ha riportato la rottura del tendine di Achille e dovrà

La diagnosi di rottura completa del tendine d’Achille è stata confermata poche ore dopo l’incidente. La madre e manager dell’atleta, Aneke Rune, ha dichiarato ai media danesi: “La lesione è evidente; Holger è profondamente provato. I medici hanno confermato la gravità già con un esame visivo.”

Attualmente numero 11 del ranking mondiale, Rune dovrà essere sottoposto a un intervento chirurgico nei prossimi giorni, seguito da una lunga fase di riabilitazione. Il giocatore ha comunicato tramite i suoi canali social: “Il mio tendine d’Achille è completamente lesionato, sarò operato a breve e inizierò la riabilitazione. È difficile accettare che non potrò sentire presto l’energia del campo.”

L’infortunio occorso a Rune interrompe una stagione in cui il danese aveva ritrovato continuità di risultati. Dopo il rientro nella top 10 ATP, la finale raggiunta a Indian Wells e il successo ottenuto a Barcellona contro Carlos Alcaraz, l’atleta sarà ora costretto a un lungo periodo di inattività. Le prime valutazioni escludono un rientro in campo prima della fine del 2026.

Situazioni analoghe hanno coinvolto altri professionisti del circuito, come Lucas Pouille, ancora impegnato nel recupero da una lesione simile. Per Rune, ventiduenne, si avvia un percorso di ricostruzione sia fisica che mentale che potrebbe influenzare significativamente il prosieguo della carriera.

La comunità del tennis internazionale ha espresso immediata vicinanza a Rune, considerato uno dei giovani più promettenti del panorama mondiale. Numerosi fan hanno manifestato solidarietà attraverso messaggi sui social network, sostenendo il tennista in questo momento difficile.

Lo stesso Rune ha concluso il suo intervento con parole di fiducia: “Vi ringrazio per il sostegno, ora più che mai. Senza il vostro affetto, tutto sarebbe più difficile. Tornerò appena possibile”.

