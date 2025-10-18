In una cornice infuocata a Riad, Jannik Sinner si è imposto con autorevolezza su Carlos Alcaraz aggiudicandosi il primo set per 6-2 nella finale del Six Kings Slam. L’evento, noto per il consistente montepremi di 4,5 milioni di dollari destinati al vincitore, ha visto il tennista italiano gestire il match con grande determinazione e precisione tecnica.

DOUBLE KING IN ARABIA, our fox prince Jannik Sinner is unrivalled on fast hard courts! Phenomenal performance tonight, congrats to the double winner of the #SixKingsSlam 2025! 💪😍👑🤴🏆#Sinner pic.twitter.com/zxcJrN72Ow — 𝔽𝕠𝕩𝕗𝕚𝕣𝕖 (@Dariadda) October 18, 2025

Dominio tecnico e mentale di Sinner

Sin dalle prime battute dell’incontro, Sinner ha imposto il proprio ritmo, conquistando immediatamente il break e consolidando il vantaggio con un servizio efficace. Il suo stile di gioco, caratterizzato da un rovescio profondo e un dritto potente, ha neutralizzato i tentativi di recupero di Alcaraz. Grazie a due break consecutivi, Sinner si è portato rapidamente sul 4-1, mantenendo il controllo e chiudendo il set con la stessa intensità con cui aveva iniziato.

Alcaraz in difficoltà, Sinner saldo al comando

Nonostante uno sforzo nel finale di parziale, Alcaraz non è riuscito a invertire l’inerzia del match. Sul punteggio di 5-2, Sinner ha gestito senza esitazioni il turno di servizio decisivo, chiudendo il set con un ace e un servizio vincente dopo soli trentotto minuti. L’italiano ha evidenziato numeri di rilievo: quasi il 90% dei punti ottenuti con la prima di servizio e soltanto sei errori non forzati. Nel box di Sinner si percepiva concentrazione e determinazione, segno di una gestione lucida della partita.

Prospettive dopo il primo set

La prestazione di Sinner nella fase iniziale della finale conferma il suo stato di forma e la capacità di mantenere alta la pressione nei momenti cruciali. Alcaraz, invece, dovrà trovare strategie efficaci per riaprire il confronto e rispondere alla superiorità tecnica e mentale espressa dall’avversario.

Leggi anche: