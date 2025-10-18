Rune costretto al ritiro a Stoccolma: sospetto infortunio al tendine d’Achille, lacrime in campo

Brutto colpo per Holger Rune al BNP Paribas Nordic Open 2025 di Stoccolma. Il danese è stato costretto al ritiro nella semifinale contro Ugo Humbert, sul punteggio di 6-4 2-2. Il classe 2003 ha improvvisamente richiesto l’intervento del fisioterapista, visibilmente in lacrime, dopo aver avvertito uno “strappo” al tendine d’Achille.

Not the ending anybody wanted 😔



Humbert progresses to the final as Rune retires due to injury at 6-4 2-2#BNPParibasNordicOpen pic.twitter.com/ptMV9ZkC4S — Tennis TV (@TennisTV) October 18, 2025

Momenti di tensione e ritiro immediato

La scena è apparsa subito seria: Rune non riusciva a camminare autonomamente ed è stato accompagnato fuori dal campo, incapace di proseguire l’incontro. Le telecamere hanno mostrato volti tesi e lacrime anche nel box del team, consapevoli della gravità potenziale dell’infortunio.

Attesa per gli esami: rischio lungo stop

In attesa degli accertamenti medici, resta il timore concreto di un infortunio importante al tendine d’Achille, che potrebbe comportare uno stop prolungato dal circuito. Un vero colpo di scena, soprattutto perché Rune stava mostrando segnali di netta crescita nelle ultime settimane.

Holger Rune crying, tells the physio that he heard his achilles tendon pop.



His team almost in tears as well.



Horrendous scenes. pic.twitter.com/SpZWFGT6Kg — José Morgado (@josemorgado) October 18, 2025

L’incognita sul futuro immediato

Fino agli esiti ufficiali degli esami sarà difficile stabilire con precisione i tempi di recupero, ma l’impressione è che si tratti di un infortunio tutt’altro che lieve. L’auspicio del clan danese è che il problema possa essere circoscritto e non comprometta il prosieguo della stagione.