Djokovic giocherà alle Finals: l’annuncio di Binaghi inguaia Musetti

Il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, ha dissipato le incertezze sulla partecipazione di Novak Djokovic alle Atp Finals di Torino. Dopo settimane di voci e speculazioni, è arrivata la conferma ufficiale: l’ex numero uno del mondo sarà presente al Pala Alpitour, dove andrà in scena l’ultimo grande appuntamento della stagione tennistica.

“Abbiamo la conferma che Djokovic giocherà a Torino“, ha dichiarato Binaghi a tre giorni dal sorteggio dei gironi, in programma giovedì alle 12. Una frase che cancella ogni incertezza, sino a oggi alimentata dal fatto che il serbo non ha disputato nemmeno una partita indoor quest’anno e aveva saltato l’edizione 2024.

Binaghi ha colto l’occasione per elogiare anche Lorenzo Musetti, impegnato nel torneo ATP 250 di Atene, organizzato proprio dalla famiglia Djokovic: “Musetti merita di entrare nei primi otto, lo meritava già nel 2024″. Parole dolci per il carrarino dopo un annuncio che di fatto, per ora, lo esclude dall’appuntamento torinese.

Per l’azzurro, ora, resta una via per affiancare Sinner a Torino: dovrà vincere ad Atene per conquistare l’ultimo posto utile nella Race to Turin. Dopo il sorpasso di Auger-Aliassime a Parigi-Bercy, il toscano non può più contare sull’eventuale ritiro di Djokovic.

Binaghi, infine, ha annunciato un’ulteriore novità per i tifosi: “Aggiungeremo 700 posti per ogni sessione delle Finals”. Un segnale che testimonia il crescente entusiasmo attorno all’evento, per una nuova edizione con tutti i migliori al via: Djokovic compreso.

