WTA 250 Bogotà Sara Errani, semifinale per la tennista italiana: non accadeva da 7 anni in una competizione WTA. Eroica Sara! Appena due giorni dopo una battaglia di tre ore contro Sorribes Tormo, trionfa nuovamente in un’altra lunga partita e conquista il pass per la semifinale del torneo WTA 250 di Bogotà.

L’italiana ha affrontato la sfida contro la rumena Irina Bara, classificata al 178º posto nel ranking mondiale, riuscendo a rimontarla dopo ben 2 ore e 43 minuti di gioco, concludendo con un punteggio di 4-6, 6-2, 6-3. Questa vittoria permette alla bolognese trentaseienne di raggiungere una semifinale WTA dopo ben 7 anni dall’ultima volta (Tianjin 2017). Il suo prossimo avversario sarà la padrona di casa Camila Osorio, testa di serie numero 6. Negli incontri precedenti, l’italiana è sempre uscita vincitrice.