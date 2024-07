Tennis. Wimbledon, Alcaraz stende Medvedev e conquista la seconda finale consecutiva. Il Torneo di Wimbledon 2024 è la 137ª edizione dei Championships, torneo di tennis che si gioca sull’erba e terza prova stagionale dello Slam per il 2024; si disputerà tra il 1º e il 14 luglio 2024 sui 19 campi dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club di Wimbledon, Londra, Inghilterra, comprendendo per la categoria Seniors i tornei di singolare maschile e femminile e di doppio maschile, femminile e misto.Carlos Alcaraz è il campione in carica del singolare maschile 2023, mentre Markéta Vondroušová del singolare femminile 2023. Proprio Alcaraz oggi, 12 Luglio 2024, ha conquistato la seconda finale consecutiva battendo Medvedev. (Continua a leggere dopo le foto)

Carlos Alcaraz torna in finale a Wimbledon per difendere il titolo vinto l’anno scorso contro Novak Djokovic: nella prima semifinale di giornata sul Centrale lo spagnolo ha sconfitto Daniil Medvedev, giustiziere ai quarti di Jannik Sinner, con il risultato di 6-7 6-3 6-4 6-4. Ora attende il vincente del match tra Djokovic e Lorenzo Musetti. Dalle 17.00 Musetti sta lottando contro Djokovic per conquistare la finale. Al momento l’italiano è in svantaggio e la finale potrebbe essere Alcaraz-Djokovic.