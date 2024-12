Wanda Nara, compleanno finisce malissimo: arriva la denuncia

È un periodo in cui Wanda Nara fa molto parlare di sé. Dopo la separazione burrascosa da Mauro Icardi (i due pare siano pronti a finire in tribunale), l’ex vincitrice di “Ballando con le Stelle” ha ufficializzato la sua nuova relazione amorosa. Nelle ultime ore, però, è finita nuovamente nella bufera. Al suo compleanno, infatti, l’ex compagna del calciatore argentino ha decisamente esagerato e pare sia arrivata addirittura la denuncia. (Continua…)

Chi è Wanda Nara

Wanda Nara è un noto personaggio televisivo argentino, divenuta famosa in Italia per la storia d'amore prima con il calciatore Maxi Lopez (ex Catania e Torino) e poi con Mauro Icardi. Wanda ha esordito sui palchi argentini come showgirl tra il 2005 e il 2006. In Italia si è trasferita nel 2011. Nel 2018 arriva il primo incarico televisivo in Italia come co-presentatrice al fianco di Pierluigi Pardo di "Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco". Nel 2020 è stata invece opinionista della quarta edizione del "Grande Fratello VIP". Tornata nel suo paese d'origine, nel 2023 ha fatto il suo esordio come conduttrice televisiva presentando la terza edizione di MasterChef Argentina. Nello stesso anno ha vinto la diciottesima edizione di "Ballando con le stelle" in coppia con il ballerino Pasquale La Rocca.

Le notizie sulla vita privata

Wanda Nara è divenuta famosa anche per i gossip intorno alla sua vita privata. Si è sposata in prime nozze il 28 maggio 2008 con il calciatore Maxi López, da cui ha avuto tre figli: Valentino, Constantino e Benedicto. La coppia ha poi divorziato il 6 novembre 2013 dopo essersi accusata vicendevolmente di infedeltà coniugale e dopo il divorzio ha sposato il 27 maggio 2014 il calciatore Mauro Icardi, amico e compagno di squadra di Maxi López alla Sampdoria. Con Icardi ha avuto due figlie: Francesca e Isabella. La coppia, dopo un lungo tira e molla, di recente si è separata e adesso pare che Wanda sia legata sentimentalmente al cantante L-Gante. Nelle ultime ore è finita nella bufera per la festa del suo compleanno.