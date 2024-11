“Voglio essere costruttivo”. Antonio Conte parla di Roma-Napoli ma poi punge ancora arbitri e Var

Antonio Conte a ruota libera. Mentre il Napoli si prepara ad affrontare la Roma domenica pomeriggio alle 18.00, nel 13° turno di Serie A, il tecnico dei partenopei ha condiviso il suo punto di vista sul match e ha affrontato diversi temi, tra cui il ritorno di Claudio Ranieri sulla panchina giallorossa e le polemiche sull’utilizzo del Var.

Antonio #Conte: “La #Roma è finita davanti a noi l’anno scorso e ha fatto un ottimo mercato. Var? Ho sollevato una discussione costruttiva. Nell'audio non aiuta l'arbitro dicendo 'c'è contatto', ma il calcio è uno sport di contatto, mica è pallavolo! Var va utilizzato meglio…” pic.twitter.com/RaplYPt48x — Nicolò Schira (@NicoSchira) November 22, 2024

“Sarà una partita tosta,” ha dichiarato Conte. “Ho grande stima per Ranieri, è un amico. Sono contento per lui e per la sua famiglia. Pensavo sarebbe tornato in una nazionale, ma il legame con la Roma e il Cagliari era forte. Sarà complicato affrontarli: la Roma ha fatto un buon mercato e gioca l’Europa League, ma non sta rendendo come ci si aspettava. Mi auguro che tutto inizi a funzionare per loro… dopo il Napoli!”

Il Napoli, dopo il pareggio con l’Inter e la sconfitta contro la Fiorentina, cerca di ritrovare il successo contro una Roma in cerca di riscatto sotto la nuova guida di Ranieri. Conte ha poi affrontato nuovamente la questione Var, ancora al centro delle discussioni dopo l’ultima giornata.

Antonio Conte e il Var: un rapporto “complicato”

“Voglio essere costruttivo“, ha detto il Mister degli azzurri: il Var deve aiutare meglio l’arbitro. A San Siro, Mariani aveva diretto bene la gara, ma non è stato supportato. Se c’è un contatto, va valutato: lieve, leggero? Non stiamo giocando a pallavolo. La tecnologia deve semplificare il lavoro del direttore di gara. È un tema delicato, ma spero che si possa migliorare per il bene di tutte le squadre”.

In vista del match, Conte ha aggiornato sulle condizioni della squadra: “Lobotka è rientrato dalla Nazionale, ma devo fare delle valutazioni per avere ampie garanzie. Lukaku e McTominay si sono allenati e stanno bene. Olivera è appena tornato, vedremo nell’ultimo allenamento.”

La Roma, al terzo cambio in panchina in questa stagione, rappresenta un’incognita tattica. “Con Juric sapevamo cosa aspettarci, ora è un enigma. Dobbiamo pensare a noi stessi e continuare il nostro percorso con entusiasmo e voglia.” Conte punta a riportare i partenopei ai tre punti contro un avversario motivato, in un match che promette intensità e spettacolo.

