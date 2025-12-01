Vlahovic, l’infortunio cambia il futuro alla Juventus: le ipotesi

Juventus, il 2025 di Dusan Vlahovic è già terminato: l’infortunio rimediato sabato ha messo fine alla sua stagione e ha modificato, di colpo, anche le prospettive sul suo futuro. L’attaccante serbo, al centro di voci e ipotesi da mesi, ora resterà per forza a Torino, almeno fino a giugno.

La Juventus non aveva intenzione di cederlo prima dello stop, e ora non potrebbe farlo nemmeno volendo. Non c’erano opportunità concrete prima e non ce ne sono ora che Vlahovic dovrà restare lontano dai campi per un periodo lungo. Soltanto dal 1° febbraio si potrà capire qualcosa di più, perché da quella data l’ex Viola sarà libero di accordarsi con chiunque.

A Torino non vorrebbero perderlo, soprattutto non a parametro zero. La trattativa per il rinnovo, oggi in stallo, non è però tramontata del tutto. Come spiegato da Comolli, se ne riparlerà a fine stagione, quando il giocatore avrà chiare, almeno lo sperano a Vinovo, le sue intenzioni per il futuro.

La Juventus farà un nuovo tentativo, ma alle proprie condizioni, ben distanti dagli attuali 12 milioni complessivi (8+4) del suo ingaggio. Sul fronte mercato, la pista Bayern Monaco si è raffreddata, mentre il Barcellona è alla ricerca di una punta ma finora non ha mosso passi concreti.

In Italia, un pensiero potrebbe tornare a farlo il Milan, che si era fatto avanti in estate. Tutto però resta sospeso: prima di capire dove giocherà Vlahovic nella prossima stagione, bisognerà attendere che torni a calcare i campi da gioco. Tutto il resto, oggi, passa in secondo piano.

