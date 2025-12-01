Home | Roma, Gasperini non ci sta: “Forse era fallo sul gol del Napoli, ma noi sottotono”

Gian Piero Gasperini segue dalla tribuna la sconfitta della Roma contro il Napoli, squalificato per l’occasione. Un ko pesante in uno scontro diretto, nato da un episodio dubbio ma che il tecnico giallorosso non usa come alibi: “C’era forse un fallo, ma ci abbiamo messo del nostro. Eravamo scoperti e da lì è partito il contropiede. Sicuramente è stato un nostro errore, peccato”.

Gasperini chiarisce: “Questi episodi si possono vedere in tanti modi. L’entrata in scivolata potrebbe essere fischiata, ma non è così netto. Al di là dell’arbitraggio, dobbiamo sempre mantenere le coperture. In quella situazione non siamo stati bravi”. Il tecnico sottolinea comunque la solidità difensiva mostrata nelle precedenti partite: “Non credo manchi il motore. Abbiamo fatto tante partite e preso pochi gol”.

Analizzando la prestazione, Gasperini ammette che la squadra non ha espresso il solito gioco: “Anche il Napoli ha tirato pochissimo. La partita è stata abbastanza bloccata e noi non avevamo la solita velocità. Forse la gara di giovedì ci ha tolto qualcosa. Non siamo riusciti a giocare come nelle ultime uscite”.

Il tecnico evidenzia il calo rispetto ad altri scontri diretti: “Questa sera abbiamo giocato sottotono. Il ritmo delle due squadre è stato più lento, meno spettacolare, e ci è mancata l’energia nervosa giusta. Dispiace, ma il campionato è lungo e bisogna guardare avanti”.

