Home | Milan, cinismo e solidità difensiva: Allegri ha trovato la sua strada

Il Milan continua a sorprendere in questa stagione, e ora si gode una classifica da sogno nonostante i limiti offensivi. La squadra di Max Allegri ha dimostrato come la solidità difensiva e il cinismo nei momenti chiave possano compensare la mancanza di continuità in zona gol, portando risultati importanti contro le big della Serie A.

Con la vittoria contro la Lazio, il Milan ha raggiunto il dodicesimo risultato utile consecutivo in campionato, confermandosi regina degli scontri diretti. Da inizio stagione, i rossoneri hanno affrontato 6 delle prime 8 squadre, portando a casa 16 punti su 18 disponibili: vittorie contro Bologna, Napoli, Roma, Inter e Lazio e un pareggio con la Juventus. Un cammino che evidenzia la capacità di gestire la pressione dei big match.

Il filo conduttore dei successi rossoneri è sempre simile: partite vinte di misura, frutto di solidità, attenzione e (nel caso del derby) anche di un pizzico di fortuna. La sfida contro la Lazio ne è stata un esempio perfetto: dopo la sofferenza del primo tempo, con un paio di interventi decisivi di Maignan, il Milan una volta sbloccato il match ha gestito la gara fino alla fine.

I limiti offensivi sono evidenti soprattutto in assenza di Pulisic, ma Allegri ha trovato la formula per far girare al meglio la squadra: organizzazione difensiva, equilibrio in mezzo al campo e capacità di esaltare le qualità dei difensori. L’apporto in zona gol di giocatori come Nkunku, Gimenez e Rabiot sarà fondamentale nei prossimi mesi, ma per il momento la squadra riesce a ottenere risultati grazie al lavoro collettivo e alla gestione intelligente delle partite.

Il Milan può godersi la classifica e un calendario relativamente favorevole. Prima della Supercoppa di metà dicembre, la squadra affronterà Torino, Sassuolo, Verona, Cagliari, Genoa e Fiorentina, prima della suggestiva sfida contro il Como. La continuità nei risultati e la capacità di gestire i big match restano i punti di forza di una stagione che, finora, vede i rossoneri in piena corsa per lo scudetto.

Leggi anche: