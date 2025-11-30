Milan, cinismo e solidità difensiva: Allegri ha trovato la sua strada

Il Milan continua a sorprendere in questa stagione, e ora si gode una classifica da sogno nonostante i limiti offensivi. La squadra di Max Allegri ha dimostrato come la solidità difensiva e il cinismo nei momenti chiave possano compensare la mancanza di continuità in zona gol, portando risultati importanti contro le big della Serie A.
#Capello: "#Allegri può essere soddisfatto, ma il Milan ha sofferto troppo. #Maignan e #Leao stanno tornando protagonisti"🗣️#MilanPresshttps://t.co/huNo0lDSvT— MilanPress.it (@MilanPress_it) November 30, 2025
Con la vittoria contro la Lazio, il Milan ha raggiunto il dodicesimo risultato utile consecutivo in campionato, confermandosi regina degli scontri diretti. Da inizio stagione, i rossoneri hanno affrontato 6 delle prime 8 squadre, portando a casa 16 punti su 18 disponibili: vittorie contro Bologna, Napoli, Roma, Inter e Lazio e un pareggio con la Juventus. Un cammino che evidenzia la capacità di gestire la pressione dei big match.
Il filo conduttore dei successi rossoneri è sempre simile: partite vinte di misura, frutto di solidità, attenzione e (nel caso del derby) anche di un pizzico di fortuna. La sfida contro la Lazio ne è stata un esempio perfetto: dopo la sofferenza del primo tempo, con un paio di interventi decisivi di Maignan, il Milan una volta sbloccato il match ha gestito la gara fino alla fine.
I limiti offensivi sono evidenti soprattutto in assenza di Pulisic, ma Allegri ha trovato la formula per far girare al meglio la squadra: organizzazione difensiva, equilibrio in mezzo al campo e capacità di esaltare le qualità dei difensori. L’apporto in zona gol di giocatori come Nkunku, Gimenez e Rabiot sarà fondamentale nei prossimi mesi, ma per il momento la squadra riesce a ottenere risultati grazie al lavoro collettivo e alla gestione intelligente delle partite.
Il Milan può godersi la classifica e un calendario relativamente favorevole. Prima della Supercoppa di metà dicembre, la squadra affronterà Torino, Sassuolo, Verona, Cagliari, Genoa e Fiorentina, prima della suggestiva sfida contro il Como. La continuità nei risultati e la capacità di gestire i big match restano i punti di forza di una stagione che, finora, vede i rossoneri in piena corsa per lo scudetto.
Leggi anche:
- Il Lecce vola: battuto il Torino, Asslani sbaglia il rigore del pareggio
- Juventus, che guaio: Vlahovic rischia un lungo stop, le opzioni per Spalletti