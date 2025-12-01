Vlahovic ko: lesione confermata, quante partite dovrà saltare

Juventus, arrivano cattive notizie dall’infermeria. L’infortunio di Dusan Vlahovic purtroppo è grave come si temeva: una lesione muscolare di alto grado alla coscia. Il problema, accusato durante la sfida contro il Cagliari, complica la gestione dell’attacco bianconero e apre una fase di verifica per Spalletti, costretto a cercare soluzioni alternative.

#Vlahovic, saranno necessari ulteriori consulti medici per definire le modalità terapeutiche più appropriate. ⚪⚫✍️ pic.twitter.com/e8pGQHUjsn — ilBiancoNero (@ilbianconerocom) December 1, 2025

In tarda mattinata, intorno alle 11.15, Vlahovic è arrivato al J Medical per gli accertamenti. Il giocatore si è presentato con passo lento e sguardo abbassato, consapevole della delicatezza della situazione. All’ingresso, i tifosi bianconeri si sono radunati per incitarlo con cori come “Forza Dusan” e “Dai Dusan”, trasformando la breve camminata verso la struttura in un momento di affetto collettivo.

Un gesto semplice ma significativo, che ricorda quanto l’attaccante sia tornato nelle grazie della tifoseria. La Juventus, al termine delle visite e verificati gli esami strumentali, ha reso nota la diagnosi con un comunicato ufficiale.

“In seguito al problema muscolare accusato durante la partita Juventus-Cagliari, questa mattina Dusan Vlahovic è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J|medical. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore lungo di sinistra. Saranno necessari ulteriori consulti medici per definire le modalità terapeutiche più appropriate”. (continua dopo la foto)

Il club informa così i tifosi e gli addetti ai lavori che il ritorno dell’attaccante è previsto nel 2026. Si parla di almeno tre mesi di stop. Un guaio che costringe la Juve a pianificare un periodo di gestione accurata e a valutare chi utilizzare fra i possibili sostituti, tra David, Openda o il possibile utilizzo di Yildiz come falso nove.

Il mondo bianconero ha subito reagito sui social, tra messaggi di sostegno e affetto. Molti hanno scritto: “Dispiace per Dusan, prenditi il tempo necessario“, mentre altri hanno commentato con tono scherzoso: “Organizziamo un pullman per Lourdes”, in riferimento alla lunga serie di infortuni che sta colpendo la squadra.

L’attenzione ora è tutta sul percorso di recupero di Vlahovic, centrale nel progetto di Spalletti e punto di riferimento per l’attacco juventino nelle ultime gare. Una gestione oculata sarà fondamentale per evitare ricadute e per garantire al club di affrontare il finale di stagione con la squadra al completo.

Leggi anche: