Milan, Allegri si gode il nuovo Leao: giovedì la Lazio per andare avanti in Coppa Italia

Il Milan continua a godersi la vetta della Serie A, in coabitazione con il Napoli, e Max Allegri si coccola Rafa Leao, sempre più in versione bomber. Il portoghese ha avuto un avvio di stagione impressionante, dimostrando grande adattamento nel ruolo di centravanti, e non è escluso che venga confermato titolare anche giovedì all’Olimpico contro la Lazio, nell’impegno-bis di Coppa Italia.

Numeri alla mano, questo è per Leao il miglior inizio di stagione in termini realizzativi, a pari merito con la stagione 2022/23, con 5 gol nelle prime 13 giornate di campionato. Da segnalare che il portoghese ha iniziato la stagione con un mese di ritardo a causa dell’infortunio rimediato ad agosto in Coppa Italia.

Allegri ha costruito attorno a lui l’attacco rossonero, trasformandolo in riferimento offensivo insieme a Pulisic, mentre altri giocatori come Gimenez e Nkunku hanno finora non sono riusciti a convincere, anche a causa di problemi fisici.

Leao ha convinto anche chi lo ha seguito dai tempi dello Sporting, con l’ex allenatore che lo paragonava a Ronaldo il Fenomeno per velocità e tecnica. Il percorso intrapreso da Allegri conferma la fiducia nell’attaccante, sempre più determinante nel ruolo di centravanti.

Per giovedì, in diretta su Italia 1 alle 21, contro la Lazio, è probabile che Leao venga confermato al centro dell’attacco, eventualmente supportato da Loftus-Cheek. Allegri spera di recuperare Pulisic, ma difficilmente lo schiererà dall’inizio.

Qualche rotazione potrebbe riguardare altri reparti: Estupinan potrebbe partire titolare a sinistra al posto di Bartesaghi, De Winter in difesa per far rifiatare Tomori, mentre in mezzo al campo dovrebbero giocare Ricci e Jashari, per accumulare minuti.

Nonostante le piccole modifiche, Allegri punta a una gestione equilibrata della rosa: la Coppa Italia e la Supercoppa che scatterà a metà mese restano obiettivi concreti e non verranno snobbati.

