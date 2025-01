Vincita milionaria in Italia, centrato un 5+1: chi sono i fortunati

Ritirata la vincita milionaria Eurojackpot. Il fortunato ha azzeccato il 5+1 e ha vinto una cifra di oltre 2,6 milioni di euro, con un investimento di soli 2 euro. La vincita è stata conseguita il 19 novembre 2024. La dea bendata ha deciso di premiare “Valentino Rossi” (nome di fantasia) che ha deciso di raccontare la sua esperienza. Per lui, la vincinta è un “regalo bellissimo”. (Continua dopo le foto)

Eurojackpot, vincita milionaria a Brindisi

Il 28 gennaio è stata presentata per l'incasso la vincita Eurojackpot da 2.637.766,50 euro conseguita durante il concorso n. 93 di martedì 19 novembre 2024. Il fortunato ha giocato 2 euro a Brindisi presso il punto vendita Sisal Tabaccheria situato in Piazza Japigia,1. La combinazione vincente è stata: 4 – 7 – 19 – 26 – 27 + Euronumeri 4 – 5. Cosa ha raccontato il vincitore?

Eurojackpot, vince 2,6 milioni: il racconto del fortunato

Il vincitore è un signore pugliese. È sposato, ha figli e si è definito come un gran lavoratore. “Sono sempre stato un grande lavoratore e ogni mattina quando andavo a lavorare non mi sono mai preoccupato delle fatiche che ero certo mi aspettavano. Ho sempre pensato che ogni lavoro è utile. Nel mio modo di pensare la cosa importante è lavorare con dignità, consapevole solo che i soldi sono uno strumento per sopravvivere. I sentimenti sono uguali per tutti, indipendentemente dallo stipendio e la mia famiglia è meravigliosa, anche se viviamo con pochi soldi”, ha raccontato. Da poco, sia lui che la moglie avevano perso il lavoro.

