Vienna Open, un super Musetti batte Zverev in 3 set e vola in semifinale

Vienna Open Musetti batte Zverev in 3 set dopo una partita bella e intensa e vola in semifinale. Dopo la sconfitta la scorsa estate ai quarti del torneo Olimpico, Sascha Zverev va dunque ancora ko contro Lorenzo Musetti all’ATP 500 di Vienna: 2-6 7-6 6-4 il punteggio a favore dell’italiano che vola così in semifinale contro Jack Draper. (in aggiornamento)