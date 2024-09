Atp 250 Chengdu, Lorenzo Musetti sconfitto in finale

Niente da fare per Lorenzo Musetti, che si ferma a un passo dal successo nel torneo di Chengdu. La finale del torneo ATP 250 è vinta dal cinese Juncheng Shang, che si impone con il punteggio di 7-6(4), 6-1 in un’ora e 40 minuti. Musetti ha inseguito per tutto il match, perdendo il primo set al tie-break e cedendo nettamente nel secondo. Si tratta del terzo ko in finale per il giovane italiano nel 2024.

Il 2024 si conferma un anno difficile per Musetti, che incassa la terza sconfitta in una finale, dopo quelle al Queen’s e a Umago. A Chengdu, è il cinese Shang a fermare i sogni di vittoria del carrarese con un 7-6(4), 6-1. Nonostante alcuni momenti di resistenza, Musetti cede nel tie-break del primo set e subisce un netto calo nel secondo, chiudendo così la partita in svantaggio.