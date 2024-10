Eurolega, Olimpia-Zalgiris si gioca stasera alle 20:30: è di 14-11 a favore dei lituani il bilancio dei match tra le due squadre. L’Olimpia ha un bilancio di 7 vittorie e 5 sconfitte in casa contro lo Zalgiris, mentre a Kaunas ha un record di 4-8. La prima sfida tra le due squadre risale alla stagione 1985/86, quando lo Zalgiris di Arvydas Sabonis vinse 80-79 a Kaunas, ma Milano si prese la rivincita in casa, vincendo 95-66.

🔥 GAME DAY 🔥

Euroleague 24/25 – Round 4

🆚 Zalgiris Kaunas

🏟️ Unipol Forum, Assago

🕣 20:30

📺 Live on Dazn e Sky Sport

Nella stagione successiva, in cui l’Olimpia conquistò la prima delle sue due Coppe dei Campioni consecutive, sconfisse lo Zalgiris sia in casa (75-71) che in trasferta (100-85), quest’ultima senza Sabonis, infortunato. Lo Zalgiris si prese la rivincita vincendo la finale di Saporta Cup del 1998 con un netto 82-67.

