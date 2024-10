Eurolega, Pozzecco: “Bologna e Milano possono tranquillamente ambire ai playoff”

Eurolega, sulle chance delle italiane ha parlato alla Gazzetta dello Sport Gianmarco Pozzecco, commissario tecnico della Nazionale italiana di basket. Tanti i temi affrontati dal Ct con la rosea, a partire dalle due italiane in EuroLeague, Olimpia Milano e Virtus Bologna, pronte al primo doppio impegno settimanale della stagione. “Come le vedo in questo torneo sempre più di alto livello? Partiamo proprio da quest’ultimo concetto: l’Eurolega sta diventando ad ogni stagione più complessa”, ha detto Pozzecco.

“Ci sono sempre più squadre che investono, è una competizione molto equilibrata in cui, a mio avviso, si gioca anche troppo spesso”, ha affermato il Ct azzurro. “In questo senso, basta una settimana in cui una squadra non è al meglio della condizione per compromettere l’intero cammino nel torneo. Giocare contemporaneamente l’Eurolega e i vari campionati non è per nulla semplice, credo sia fondamentale riuscire a mantenere l’ambiente sereno. Le squadre italiane hanno comunque tutto per togliersi le loro soddisfazioni”.

Il Poz ha poi concluso con parole di buon auspicio per Olimpia e Virtus: “Milano e Bologna sono due squadre estremamente competitive, hanno entrambe due buoni roster, i tifosi possono sognare. Io poi sono un ottimista di natura, quindi penso possano tranquillamente ambire ai playoff”.

