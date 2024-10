Eurolega, il primo “doppio turno”. Gli impegni di Milano e Bologna

Eurolega, parte la nuova stagione. La competizione entra nel vivo con il primo doppio turno dell’edizione 2024-25, che vedrà impegnate EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Segafredo Bologna. La settimana si prospetta molto interessante anche per le altre squadre italiane, tra EuroCup, Champions League e Europe Cup. Il martedì 15 ottobre apre con due sfide importanti per le italiane.

🦈 «Adesso si inizia a capire che abbiamo una squadra forte che deve puntare al massimo traguardo. Milano e Bologna rimangono le squadre più forti, però hanno dei punti deboli e sono impegnate in Eurolega, che, da italiano, spero possano portare avanti il più possibile». pic.twitter.com/OEoo6BVEdB — Pianeta_Basket (@PianetaBasketIT) October 7, 2024

Milano affronta l’Olympiacos Pireo in Grecia, una sfida complessa contro una squadra imbottita di talenti come Thomas Walkup, Naz Mitrou-Long (ex-Olimpia), e il ritrovato Sasha Vezenkov, tornato in Europa dopo una stagione in NBA con i Sacramento Kings. Quasi in contemporanea, la Virtus Bologna ospita lo Zalgiris Kaunas, squadra guidata dal coach Trinchieri e con il grande ex, Bryant Dunston. Successivamente, il giovedì 17 ottobre Milano affronterà lo Zalgiris in casa, mentre Bologna chiuderà il doppio turno venerdì 18 ottobre contro il Monaco, dove milita Jordan Loyd, fresco di rescissione con il Maccabi Tel Aviv.

Oltre all’Eurolega, il mercoledì 16 ottobre vede impegnate Trento, Reggio Emilia e Sassari in tre competizioni europee differenti. Trento affronterà il Bahcesehir College Istanbul in EuroCup, mentre Reggio Emilia giocherà in trasferta contro il Falco-Vulcano Szombathely nella Basketball Champions League. In Europe Cup, il Banco di Sardegna Sassari sfiderà in casa l’Anwil Wloclawek. Il giovedì 17 ottobre vedrà inoltre Venezia impegnata in EuroCup contro il Valencia Basket, chiudendo così una settimana fitta di appuntamenti europei per le squadre italiane.

Eurolega:

Olympiacos Pireo vs EA7 Emporio Armani Milano (martedì 15 ottobre, 20:15)

Virtus Segafredo Bologna vs Zalgiris Kaunas (martedì 15 ottobre, 20:30)

EA7 Emporio Armani Milano vs Zalgiris Kaunas (giovedì 17 ottobre, 20:30)

AS Monaco vs Virtus Segafredo Bologna (venerdì 18 ottobre, 19:00)

EuroCup:

Bahcesehir College Istanbul vs Dolomiti Energia Trento (mercoledì 16 ottobre, 18:00)

Valencia Basket vs Umana Reyer Venezia (giovedì 17 ottobre, 19:00)

Basketball Champions League:

Bertram Derthona Tortona vs BAXI Manresa (martedì 15 ottobre, 20:30)

Falco-Vulcano Szombathely vs Pallacanestro Reggiana (mercoledì 16 ottobre, 18:00)

Europe Cup:

Banco di Sardegna Sassari vs Anwil Wloclawek (mercoledì 16 ottobre, 20:30)

