Home | Eurolega, esordio amaro per l’Olimpia Milano sconfitta dal Monaco

AS Monaco-Olimpia Milano 93-80. L’Eurolega 2024/25 inizia con una sconfitta per l’EA7 Emporio Armani Milano contro il Monaco nella prima giornata. I padroni di casa, guidati da un ispirato Mike James e da Diallo, dominano il primo tempo, chiudendo con un netto +21 (47-26). Nonostante un tentativo di rimonta finale, trascinato da Brooks (16 punti), per l’Olimpia è troppo tardi.

Monaco parte subito forte nel primo quarto, con James e Jaiteh che guidano l’assalto, mentre Bolmaro prova a reagire per Milano. Tuttavia, il Monaco mantiene il controllo e chiude il primo parziale avanti 22-10. Nel secondo quarto, anche Shields e LeDay cercano di scuotere l’Olimpia, ma le triple di Okobo e le giocate di James continuano a fare la differenza, portando i monegaschi sul +21 all’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi, la squadra di Ettore Messina mostra un’energia diversa, provando a rientrare in partita con Dimitrijevic e Mirotic. Tuttavia, i tentativi di rimonta vengono nuovamente disinnescati da Diallo e Korkmaz. A dieci minuti dalla fine, Milano insegue ancora, sotto di 17 punti (66-49). Nell’ultimo quarto, Armoni Brooks si mette in evidenza con 11 punti in meno di quattro minuti, portando l’Olimpia fino al -9. Tuttavia, una tripla decisiva di Okobo a poco più di due minuti dalla fine riporta Monaco sul +15, spegnendo definitivamente le speranze di rimonta dei lombardi. L’Olimpia Milano inizia così la sua campagna europea con una sconfitta.

Leggi anche: