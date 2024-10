Eurolega, Messina verso Monaco-Olimpia: “Servirà concentrazione”

Eurolega, verso Monaco-Olimpia: parla il coach dell’EA7 Ettore Messina. Il cammino dell’Olimpia Milano in Eurolega inizia con una trasferta che, pur essendo logisticamente tra le più comode, si preannuncia molto impegnativa. I 296 km che separano il Forum dalla Salle Gaston Medecin non cambiano il fatto che il Monaco sia una delle squadre favorite per i playoff.

Coach Messina: "Concentrazione e cura dei dettagli sono le chiavi per competere"



L’EuroLeague dell’Olimpia comincia nel Principato di Monaco contro una delle grandi protagoniste delle ultime stagioni.



Ettore Messina è consapevole delle difficoltà e avverte i suoi dopo il deludente esordio in LBA contro Trieste: “Iniziamo una competizione di alto livello e molto dura, dove per 34 partite dovremo essere sempre concentrati, curare i dettagli e pensare al bene della squadra. In prestagione e fino alla gara di Trieste abbiamo dimostrato il nostro valore, ma dobbiamo farlo in ogni partita e per tutti i 40 minuti, soprattutto contro avversari come il Monaco”.

Per questa sfida, faranno il loro debutto in maglia EA7 Brooks, Causeur e McCormack, esclusi fino ad ora in Supercoppa e a Trieste, con l’obiettivo di allungare le rotazioni. Sarà una serata particolare anche per Neno Dimitrijevic, che farà il suo esordio in Eurolega: “Sarà una partita molto dura contro una squadra che gioca ad alto livello da tre anni e che due stagioni fa ha raggiunto le Final Four. Monaco è molto fisica e dotata di grande talento offensivo. Dovremo approcciare la partita con la giusta mentalità e cercare di ottenere una vittoria. È un privilegio poter debuttare in Eurolega con un club come l’Olimpia”.

Monaco sarà privo di Nick Calathes per infortunio, mentre resta incerta la presenza di Mike James, ancora fermo dopo un’operazione alla schiena. Il coach Sasa Obradovic ha dichiarato: “Decideremo il giorno della partita se potrà giocare o meno”.

