Verona, Orban-Giovane e i nuovi talenti: chi sono e quanto valgono i gioielli gialloblù

L’Hellas Verona risale lentamente la classifica grazie a giovani di prospettiva e gestioni economiche oculate, puntando su talenti capaci di incidere subito in campo e di aumentare il loro valore sul mercato. La vittoria al Franchi contro la Fiorentina, trascinata dalla doppietta di Orban, ha regalato tre punti pesanti e mostrato quanto il club scaligero stia costruendo una base solida per il futuro.

Il nigeriano Orban, autore della doppietta a Firenze, è diventato il capocannoniere stagionale del Verona con quattro reti decisive, contribuendo a cinque punti conquistati nelle tre partite in cui ha segnato. Dal suo piede è nato anche l’assist per il primo gol in campionato del brasiliano Giovane, arrivato a parametro zero.

Insieme, Orban e Giovane hanno partecipato a 12 delle 13 reti gialloblù finora segnate in campionato, dimostrando un’intesa già notevole. Orban è in prestito dall’Hoffenheim per 500 mila euro con diritto di riscatto di 8 milioni, mentre Giovane ha un anno in meno e rappresenta un investimento a costo zero con grande margine di crescita.

Oltre alla coppia d’oro, il Verona può contare su Armel Bella-Kotchap, difensore tedesco in prestito dal Southampton con diritto di riscatto di 7 milioni: fisico, agile e con esperienza internazionale in Bundesliga, Premier League e Champions League. Moatasem Al-Musrati, centrocampista libico di 29 anni, è arrivato dal Besiktas in prestito oneroso di 2 milioni con diritto di riscatto di 7 milioni, offrendo qualità e visione in mezzo al campo.

Rafik Belghali, esterno destro algerino 23enne nato in Belgio, si è imposto come degno sostituto di Jackson Tchatchoua, venduto al Wolverhampton per 13 milioni. Anche Belghali ha già segnato in campionato, pur essendo temporaneamente assente per la Coppa d’Africa.

L’Hellas Verona, grazie a un mix di giovani emergenti e giocatori di esperienza europea, sta costruendo una squadra competitiva con margini di crescita tecnica ed economica significativi, pronta a dare continuità ai risultati e a valorizzare i propri talenti.

