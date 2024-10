Home | Verona-Monza 0-3, prima vittoria stagionale per i brianzoli e per Nesta in A

Verona-Monza 0-3, brianzoli corsari in Veneto per la prima vittoria stagionale e la prima in A per Alessandro Nesta da allenatore. Partita non bellissima, sicuramente intensa, in cui a fare la differenza sono stati i duelli vinti dai brianzoli e una difesa scaligera non impeccabile. Dany Mota, autore di una doppietta, migliore in campo del Monza che lascia i bassifondi della classifica di serie A.

La partita si è sbloccata dopo meno di 9 minuti grazie a una splendida giocata di Dany Mota. Su un cross di Caprari dalla trequarti, il portoghese ha colpito al volo di destro, indirizzando il pallone sul secondo palo e battendo Montipò, portando in vantaggio i suoi. Nel corso del primo tempo, la squadra ha continuato a mantenere un baricentro alto, senza accontentarsi dell’1-0, mentre l’Hellas ha cercato di reagire, pur senza creare grandi pericoli per Turati.

Nella ripresa, i padroni di casa hanno cercato con maggiore intensità la rete del pareggio, ma proprio nel loro momento migliore è arrivato il raddoppio, ancora firmato da Dany Mota. Il portoghese ha sfruttato una deviazione di Djuric su un lungo rinvio di Turati, battendo nuovamente Montipò con l’esterno destro. Un’ulteriore ingenuità di Faraoni, che ha cercato di passare il pallone al proprio portiere ma ha invece servito Bianco, ha permesso a quest’ultimo di siglare lo 0-3. Con questo gol, la partita si è praticamente chiusa, consentendo ai brianzoli di festeggiare la loro prima vittoria in campionato.

