Venezuela-Italia, le probabili formazioni e dove seguirla – Dopo esattamente quattro mesi dall’ultima partita, il pareggio 0-0 di Leverkusen contro l’Ucraina, che è valso la qualificazione agli Europei in Germania, l’Italia del ct Spalletti torna in campo per il primo match del 2024 contro il Venezuela. Si giocherà negli Stati Uniti, precisamente a Fort Lauderdale. Venezuela-Italia sarà arbitrata dal fischietto statunitense Rubiel Vazquez. Ecco di seguito tutti i dettagli su come seguirla questa sera, giovedì 21 marzo 2024, e le possibili formazioni. (continua a leggere dopo le foto)

Venezuela-Italia, le probabili formazioni e dove seguire l’amichevole

La partita tra Venezuela e Italia verrà trasmessa in esclusiva e in chiaro su Rai Uno, visibile sul Canale 1 del digitale terrestre e sul 101 della piattaforma Sky. Si potrà seguire anche su Raiplay ovviamente, sempre a partire dalle 21.30. (continua a leggere dopo le foto)

Chi ha convocato il ct azzurro Spaletti

Tra i 28 convocati dall’allenatore Spalletti per le partite contro Venezuela ed Ecuador non ci sono calciatori come Immobile, Scamacca e Politano. Non c’è neppure Acerbi, escluso dalla Federazione, come scrive «Repubblica», dopo il presunto caso di razzismo con Juan Jesus durante Inter-Napoli. Il ct azzurro sembra intenzionato a voler provare stasera la difesa a 3. È probabile dunque che davanti al portiere Donnarumma ci saranno Scalvini, Buongiorno e Bastoni. Quasi certe sulle fasce le presenze dei calciatori Di Lorenzo e Dimarco. In mezzo al campo Barella, Jorginho e Locatelli si contendono due maglie. Potrebbe giocare anche Pellegrini a supporto di Retegui e Chiesa. Nel Venezuela il tecnico Roncon dovrebbe affidarsi in attacco all’esperto Rondon, mentre in mezzo al campo ci sarà Rincon, che ha giocato in varie squadre italiane, dal Genoa alla Juventus, passando per la Sampdoria. Insomma, una vecchia conoscenza per i tifosi nostrani. (continua a leggere dopo le foto)

Venezuela-Italia, ecco le probabili formazioni

Probabile formazione Italia (3-4-1-2): Donnarumma, Scalvini, Buongiorno, Bastoni, Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Dimarco, Pellegrini, Retegui, Chiesa. All. Spalletti. Probabile formazione Venezuela (4-2-3-1): Romo, Gonzalez, Angel, Osorio, Navarro, Rincon, Martinez, Machis, Otero, Savarino, Rondon. All. Batista.