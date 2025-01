Venezia-Inter, le probabili formazioni: Inzaghi con Lautaro e Taremi in attacco

Venezia-Inter probabili formazioni del match valido per la ventesima sella Serie A in programma oggi alle 15 al “Penzo”. Uno scontro difficile per i lagunari, penultimi in classifica, e a caccia di punti preziosi per la corsa salvezza; match importante anche per l’Inter di Inzaghi, che vuole tenere il passo del Napoli dopo la delusione della Supercoppa Italiana.

Matchday 🟠⚫️🟢

Le ultime dai campi: Venezia

Il Venezia si prepara ad accogliere l’Inter con diverse novità . Oristanio, uscito acciaccato nella sfida contro l’Empoli, ha recuperato ed è pronto a partire dal primo minuto accanto a Pohjanpalo. Tra gli indisponibili figurano ancora Svoboda, Duncan, Crnigoj, e si aggiunge Schingtienne per un problema dell’ultimo minuto. Inoltre, per motivi di mercato non saranno convocati Andersen (già in partenza per lo Sparta Praga) e Candela.

Rientrano invece in gruppo Doumbia e Sagrado, con il Primavera Chiesurin nuovamente aggregato alla prima squadra e la prima convocazione per il nuovo acquisto Condé, che partirà dalla panchina.

In difesa, davanti al portiere Stankovic, spazio al trio formato da Altare, Idzes e Sverko. A centrocampo, accanto a Nicolussi Caviglia, dovrebbero agire Busio ed Ellertsson, con quest’ultimo in ballottaggio con Bjarkason e schierato in una posizione più avanzata per dare maggiore supporto alla fase offensiva. Sulle fasce confermati Zampano e Carboni, mentre in avanti, accanto a Pohjanpalo, ci sarà probabilmente Oristanio, con Yeboah pronto a subentrare.

Le ultime dai campi: Inter

L’Inter di Simone Inzaghi arriva a questa sfida con qualche difficoltà legata agli acciacchi post-Supercoppa. Pavard è tornato a disposizione ma partirà dalla panchina, mentre restano indisponibili Bisseck (fermo per 15-20 giorni), Acerbi, Calhanoglu, e Mkhitaryan, che torneranno col Bologna. In forte dubbio anche Correa.

La difesa a tre vedrà quindi Darmian al posto di Pavard, affiancato da De Vrij e Bastoni davanti a Sommer. Sugli esterni, spazio a Dumfries a destra e a Carlos Augusto, favorito su Dimarco, sulla sinistra.

A centrocampo, scelte obbligate: Asllani prenderà il posto di regista, con Barella e Zielinski a completare il reparto. Anche Frattesi non è al meglio e potrebbe essere gestito.

In attacco, Thuram ha recuperato, ma dovrebbe partire dalla panchina: favorito Taremi per fare coppia con il capitano Lautaro Martinez.

Probabili formazioni

Venezia (3-5-2): Stankovic; Altare, Idzes, Sverko; Zampano, Busio, Nicolussi Caviglia, Ellertsson (Bjarkason), Carboni; Pohjanpalo, Oristanio.

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Carlos Augusto; Lautaro, Taremi.

