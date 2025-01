Home | Genoa-Parma, le probabili formazioni: Vieira con poche soluzioni in attacco, ma niente Balotelli

Genoa-Parma probabili formazioni del lunch match della ventesima giornata di Serie A che si gioca alle 12:30 al Luigi Ferraris di Genova. La partita si prospetta intensa, con entrambe le squadre in cerca di punti preziosi per i rispettivi obiettivi. Diretta TV alle 15:00 su DAZN, arbitra Colombo.

Le ultime dal campo: Genoa

Il Genoa, guidato da Patrick Vieira, si prepara alla prima gara casalinga del 2025 con alcune incognite, soprattutto nel reparto offensivo. Le assenze pesano, e l’unico dubbio sembra essere l’impiego di Ekhator o, in alternativa, di Miretti, per affiancare Zanoli nel supporto a Pinamonti in attacco.

A centrocampo, Vieira punta sulla soliditĂ del trio Thorsby-Badelj-Frendrup, mentre la linea difensiva davanti a Leali sarĂ composta dai centrali Bani e Vasquez, con Sabelli a presidiare la fascia destra e Martin quella sinistra.

Le ultime dal campo: Parma

Il Parma, allenato da Fabio Pecchia, apre il girone di ritorno con una trasferta fondamentale contro i liguri. Gennaio si conferma un mese cruciale per i ducali, ma le notizie dall’infermeria portano un po’ di ottimismo: rientrano Camara e Man, anche se quest’ultimo verrà gestito con cautela. Restano indisponibili Coulibaly, ormai prossimo alla cessione, e Benedyczak.

In difesa, davanti al portiere Suzuki, dovrebbe essere confermata la coppia centrale Balogh-Valenti, con Delprato e Valeri sugli esterni. In mezzo al campo spazio alla coppia Sohm-Hernani, affiancati dalla versatilità di Hainaut. Sulle fasce, a sinistra è pronto Mihaila, autore di una brillante prestazione contro il Torino, mentre a destra si prepara Cancellieri, visto il probabile utilizzo limitato di Man. In attacco torna titolare Bonny, che ha saltato le ultime due partite dal primo minuto.

Probabili formazioni

Genoa (4-3-2-1): Leali; Sabelli, Bani, Vasquez, Martin; Thorsby, Badelj, Frendrup; Zanoli, Ekhator (Miretti); Pinamonti.

Parma (4-3-3): Suzuki; Delprato, Balogh, Valenti, Valeri; Sohm, Hernani, Hainaut; Cancellieri, Bonny, Mihaila.

