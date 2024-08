Vela, America’s Cup Luna Rossa in finale. La terza giornata delle regate preliminari si è rivelata ancora una volta vincente per Luna Rossa Prada Pirelli, che ha ottenuto la vittoria contro gli inglesi di INEOS Britannia. Il sindacato italiano ha saputo approfittare di un errore da parte dei britannici nell’ingresso al campo di gara, costringendoli a scontare immediatamente una penalità.

Questo ha permesso agli uomini di Max Sirena di prendere il comando della competizione, preparandosi al meglio per l’America’s Cup e guadagnando il secondo posto in classifica, anche grazie al ritiro di NYYC American Magic durante la sfida con Orient Express. Questa situazione ha garantito a Luna Rossa un posto nella finale contro Emirates Team New Zealand, in programma domenica 25 agosto.