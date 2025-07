Sabato 19 luglio a Wembley si terrà uno degli incontri di pugilato più importanti non solo di quest’anno, ma di questo periodo storico. Nel grande stadio inglese si affronteranno Oleksandr Usyk e Daniel Dubois: in palio c’è l’ambito titolo di campione indiscusso dei pesi massimi, oltre che la nomea di pugile migliore al mondo. Usyk, campione unificato di categoria e attualmente #1 della classifica pound-for-pound di The Ring, parte favorito, ma Daniel Dubois non ha ancora digerito la sconfitta maturata proprio contro l’ucraino nel 2023 e salirà sul ring in cerca di vendetta. Ecco tutto quello che c’è da sapere su questa sfida già storica.

Oleksandr Usyk vs Daniel Dubois: 1-0

Anche chi non è un esperto in materia avrà notato che questo incontro presenta un “2” nella propria denominazione. Si tratta infatti di un rematch: Usyk e Dubois si sono già incontrati nel 2023, quando il pugile ucraino venne chiamato a difendere le cinture WBA, WBO e IBF dallo sfidante numero 1 inglese. L’incontro vede Usyk condurre con metodo, ma nel quinto round Dubois riesce a piazzare un colpo devastante che manda Usyk a terra: sarebbe KO, ma il colpo viene immediatamente giudicato come sotto la cintura, e all’ucraino vengono concessi i canonici cinque minuti per recuperare. Il campione così ha il tempo di riprendersi e continua a dominare, mandando giù Dubois all’8° e al 9° round: il secondo atterramento porta al Technical KO con cui Usyk vince l’incontro. L’ucraino affronterà dopo questo match Tyson Fury per il primo, storico match di unificazione delle cinture di categoria in 25 anni, vincendo e diventando il primo undisputed champion dei pesi massimi dai tempi di Lennox Lewis.

Daniel Dubois non ha mai digerito l’esito di quel match, dichiarando a più riprese che il colpo era regolare e non sotto la cintura, e che è stato defraudato del titolo di campione. Il colpo, in realtà, è stato poi analizzato e ritenuto effettivamente scorretto, ma questo a Dubois decisamente non interessa: oggi ha la possibilità di riscattarsi e, conquistando le cinture di Usyk, di diventare campione indiscusso, in quanto attualmente detiene la cintura IBF.

Come arrivano i pugili all’incontro

Entrambi i pugili sono in straordinaria forma e stanno vivendo una traiettoria di carriera ascendente: Oleksandr Usyk, al netto dei suoi 38 anni, è infatti ancora imbattuto e ha sconfitto per ben due volte Tyson Fury nel 2024, unificando le cinture e dimostrando di essere il pugile migliore del mondo. Usyk è un profilo estremamente preparato e molto tecnico, in grado di gestire la distanza e tagliare il ring quando necessario: si muove bene, spreca poco e ha una grandissima resistenza.

Daniel Dubois ha un record di 21 vittorie e 2 sconfitte: la prima maturata contro Joe Joyce nel 2020, la seconda arrivata nel già menzionato primo match contro Usyk. In seguito a quella sconfitta, Dubois attraversa qualche mese di sconforto, ma ritrova tutta la sua confidence nel match di dicembre 2023 contro Jarrell Miller, dove sfoggia il suo miglior pugilato. Con quella vittoria ottiene il diritto di sfidare Filip Hrgović per il titolo vacante di campione del mondo IBF: sigla un’altra grande performance e torna campione del mondo. Il match successivo, però, è il più importante della sua carriera sino a quel momento: deve difendere infatti la cintura appena conquistata contro Anthony Joshua.

Joshua è uno dei pugili più amanti al mondo, e anche da sfidante è dato come largamente favorito per la conquista della cintura: in più, viene da 4 convincenti vittorie consecutive. L’incontro è, sostanzialmente, a senso unico: nel giro di 5 round, Dubois manda Joshua al tappeto per ben 4 volte in una prestazione di inaspettata supremazia nei confronti del figlio prediletto del pugilato inglese. Dubois difende la sua cintura e punta così al match di unificazione con Oleksandr Usyk.

Dove vedere Usyk vs Dubois 2

Usyk vs Dubois 2 sarà disponibile sulla piattaforma DAZN. Ma attenzione: non basterà avere sottoscritto un abbonamento; dovrete infatti anche acquistare l’evento. Questa operazione sarà eseguibile direttamente attraverso la piattaforma di DAZN: vi basterà cliccare sul match e seguire le istruzioni. Per quanto riguarda l’orario dell’incontro, l’evento comincerà intorno alle 18.30 ora italiana, con il main event previsto intorno alle 22.50.

