US Open a Djokovic: 24° Grande Slam per il serbo

Novak Djokovic ha fatto la storia del tennis vincendo il suo 24° titolo del Grande Slam agli US Open 2023. Il serbo ha sconfitto in finale il russo Daniil Medvedev, n.3 del mondo, con il punteggio di 6-3, 7-6, 6-3, in una partita dominata dal suo talento e dalla sua determinazione. Djokovic ha eguagliato il record assoluto di Margaret Court, diventando il tennista con più vittorie nei tornei più importanti.

Nole superiore a tutti

Djokovic ha raggiunto la sua decima finale a Flushing Meadows, la quarta stagionale nei tornei del Grande Slam. Il serbo ha confermato la sua superiorità sul cemento statunitense, dove ha vinto anche il Masters 1000 di Cincinnati. Il suo cammino è stato quasi perfetto, con solo una fatica al terzo turno contro il connazionale Djere, recuperando due set di svantaggio. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Nole Djokovic sfoggia la maglia tributo a Kobe Bryant durante i festeggiamenti per la vittoria degli US Open 2023

Il tributo a Kobe

Djokovic ha dedicato la vittoria al suo amico e mentore Kobe Bryant, il celebre giocatore di basket morto in un incidente in elicottero nel 2020. Dopo la vittoria, Djokovic ha indossato una maglietta con il numero 24, come il numero di Bryant e i titoli vinti nello Slam, e la scritta “Mamba forever”, come il soprannome di Bryant. “È stato un grande esempio per me e per molti altri atleti. Questa vittoria è anche per lui”, ha detto Djokovic.

Le parole sul ritiro

Djokovic ha dimostrato ancora una volta di essere uno dei più grandi campioni di sempre, capace di vincere in ogni superficie e di sfidare i suoi rivali con grinta e classe. Il serbo ha dichiarato: “Il mio obiettivo è quello di vincere tutti gli Slam, non penso al ritiro. Sono orgoglioso di questo traguardo, ma voglio continuare a scrivere la storia del tennis”.