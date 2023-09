Uomini e Donne, la scoperta bomba su Donatella: chi era il marito – A Uomini e Donne è arrivata una nuova dama: si chiama Donatella De Giorgio. Quest’ultima ha già avviato una conoscenza con uno dei cavalieri presenti in studio. Al dating show di Canale 5, la signora ha svelato qualcosa anche della sua vita privata. Si è scoperto così che nel suo passato c’è stato un personaggio famoso. Ecco chi era il marito… (continua a leggere dopo le foto)

“Uomini e donne”, la scoperta su Donatella De Giorgio: chi era il marito

Donatella De Giorgio è la dama che ha intrapreso una conoscenza con Silvio al programma di Canale 5 “Uomini e Donne”. Nello studio del dating show condotto da Maria De Filippi la signora ha raccontato di aver trovato il coraggio di partecipare al programma dopo un periodo drammatico. Circa un anno fa Donatella ha perso il marito, che è un personaggio molto noto. Parlando dei suoi figli, la donna ha detto: “Ho Niccolò che ha 23 anni e vive con me, è quello più piccolo. Poi ne ho una di 40 e e una di 37, sono nonna di quattro nipoti e a Niccolò, giustamente vivendo con me, gliene parlo e gli racconto di lui”. (continua a leggere dopo le foto)

Donatella De Giorgio: chi era il marito scomparso un anno fa

Ma chi è il marito scomparso l’anno scorso di Donatella De Giorgio? “Sono stata 43 anni con mio marito e sono stata benissimo. 43 anni sono tanti”, ha svelato Donatella Di Giorgio, parlando del coniuge morto. A proposito del marito, «Isa & Chia» ha rivelato che si tratta di Massimo Borracci, grande campione di nuoto e pallanuoto che è stato primatista nei 100 stile libero 55 anni fa. Aveva anche raggiunto la finale europea di Lipsia nel 1962 e a Utrecht 1966. Nel corso della sua carriera l’uomo è stato anche allenatore della Rari Nantes Florentia fino al 1994. Massimo Boracci è morto a giugno 2022 dopo aver lottato contro un brutto male. (continua a leggere dopo le foto)

Silvio racconta come vanno le cose con Donatella… Vi piacciono insieme? #UominieDonne pic.twitter.com/keFn2gkO8Q — Uomini e Donne (@uominiedonne) September 28, 2023

“Uomini e donne”, la conoscenza con Silvio va avanti: i due hanno passato la notte insieme

“Mio figlio mi ha detto di provare. Sono venuta qui e ho conosciuto Silvio, una persona particolare che rientra nei miei canoni di bellezza”, ha dichiarato in studio Donatella De Giorgio. Con il cavaliere, che ha avuto una frequentazione con Gemma Galgani, la conoscenza va bene. I due hanno anche fatto l’amore, come svelato dalla signora: “È stato bellissimo, voglio continuare ad uscire solo con lui”, ha detto la Dama. Dello stesso parere è apparso anche Silvio, che, subito dopo, durante un ballo, l’ha baciata. “Non siamo bambini, se c’è attrazione uno va oltre”, ha evidenziato lei. “Mio figlio 23enne, che vive con me, vede che io sto bene con Silvio, che sorrido. Dovrà conoscerlo, ci sarà un momento in cui si deciderà di farlo conoscere. Poi si vedrà. Per ora voglio conoscere solo lui. Sono stata 43 anni con mio marito e sono stata benissimo, lui ha qualcosa di diverso da lui che mi fa bene. Avevo bisogno che il mio cuore battesse ancora un poco per qualcuno”, ha concluso la dama.