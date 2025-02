“Uomini e Donne”, arriva (finalmente) la scelta di Barbara: la lieta notizia attesa da anni

Ieri, lunedì 24 febbraio 2025, nel pomeriggio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne che andrà in onda nelle prossime settimane. Stando alle anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni, Barbara De Santi avrebbe lasciato lo studio con un cavaliere. Chi è che ha stregato e conquistato la storica dama di Uomini e Donne? (Continua dopo le foto)

“Uomini e Donne”, Barbara De Santi è arrivata alla scelta

Una svolta epocale per Barbara De Santi, che da anni aspetta il principe azzurro. La dama, finalmente, è uscita dal programma in compagnia di un cavaliere. La segnalazione è arrivata da Lorenzo Pugnaloni, che fornisce sempre le anticipazioni delle registrazioni del programma. Barbara De Santi è arrivata alla scelta dopo anni di alti e bassi in cui ha perso la testa per uomini come Ernesto Russo. Chi ha rapito il suo cuore?

Barbara De Santi esce dal programma con Ruggiero

Barbara di recente ha conosciuto un cavaliere, Ruggiero, vecchia conoscenza del programma. I due si sono frequentati ed è arrivato anche un bacio, in una precedente puntata, che non è ancora andata in onda. Nelle scorse ore c’è stata un’evoluzione tale che ha portato Barbara e Ruggiero ad uscire dal programma insieme. Tra l’altro, Ruggiero ha confessato che lui e Barbara sono andati oltre e questo ha un po’ infastidito Barbara. Nonostante ciò, la mediazione di Gemma ha portato a far ragionare la dama che ha quindi deciso di viversi la frequentazione lontana dalle telecamere.

