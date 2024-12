Home | “Uomini e donne”, colpo di scena: Martina è pronta per la scelta?

“Uomini e donne”, colpo di scena: Martina è pronta per la scelta? Secondo le ultime anticipazioni sul dating show di Canale 5 ci saranno interessanti novità. Una delle protagoniste più discusse di questa edizione potrebbe infatti essere vicina alla scelta dopo gli sviluppi con uno dei corteggiatori. Negli ultimi giorni, infatti, le puntate del programma di Maria De Filippi sono state segnate da momenti estremamente emozionanti con confronti accesi, momenti romantici e colpi di scena. Ma un dettaglio in particolare ha fatto intuire che De Ioannon potrebbe presto fare la sua scelta. Cosa sappiamo finora. (Continua a leggere dopo la foto…)

“Uomini e donne”, Martina De Ioannon pronta per la scelta?

Il trono di Martina De Ioannon sembrerebbe ad un punto di svolta dopo quanto successo con due dei suoi corteggiatori. Le voci sulla possibile decisione della ragazza riguardo a chi scegliere per uscire dal programma di Maria De Filippi si fanno infatti sempre più insistenti e ogni giorno sui social assistiamo ad un rimpallo di rumors e speculazioni tra i fan. L’attesa per la scelta della 26enne romana sta crescendo sempre di più e sulle piattaforme si scatenano i dibattiti e i confronti tra il pubblico che ha seguito il suo percorso dall’inizio. Un percorso che, come molti sanno, è stato costellato da polemiche.

Tra gli appassionati del programma c’è chi supporta la ragazza e crede nelle sue sincere intenzioni chi invece pensa che sia interessata unicamente al successo mediatico rimandando la scelta per prolungare la sua partecipazione e ottenere maggiore visibilità. A parte il contenuto delle puntate, tuttavia, sui social si commentano anche alcuni indizi e retroscena spuntati sulla situazione di Martina. Ma andiamo con ordine. (Continua a leggere dopo la foto…)

Ciro se ne va dallo studio, è il momento di Gianmarco?

Fino agli ultimi giorni l’ex concorrente di “Temptation Island” era ancora confusa riguardo ai propri sentimenti consapevole della profonda intesa con Ciro Solimeno, ma intrigata dalla conoscenza di Gianmarco Steri. Durante l’ultima registrazione Martina e Gianmarco avrebbero fatto un passo successivo e, dopo un chiarimento, tra loro è scattato anche il bacio. Naturalmente questo sviluppo non è stato gradito da Ciro il quale si è alzato e se n’è andato amareggiato dallo studio di “Uomini e donne”.

