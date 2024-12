“Uomini e donne”, Maria perde la pazienza con Michele e Martina: cos’è successo

Nella puntata di ieri di “Uomini e Donne“, la conduttrice Maria De Filippi ha perso la pazienza sia con Michele che con Martina. Le dinamiche tra tronisti e corteggiatori sono sempre le stesse e ormai pare abbiano stancato anche la padrona di casa, oltre al pubblico. Ieri, però, Maria ha sbottato. (Continua…)

“Uomini e Donne”, problemi per Michele e Martina

Percorso difficile a “Uomini e Donne” per Michele Longobardi e Martina De Ioannon. I due tronisti sono alle prese con le incertezze dei corteggiatori, che non fanno altro che entrare e uscire dallo studio. Nella scorsa puntata, Michele ha avuto una lite molto accesa con la corteggiatrice Veronica. Stesso discorso vale per Martina, che addirittura è scoppiata in lacrime per Ciro. La conduttrice Maria De Filippi, però, sembra stufa del loro comportamento e nella puntata di ieri ha sbottato nei confronti dei due tronisti di “Uomini e Donne”. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)