“Uomini e donne”, in arrivo l’ex vippone del “GF”: il nome clamoroso. Secondo le ultimissime anticipazioni al dating show di Maria De Filippi starebbe per fare il suo ingresso un noto volto della tv. L’uomo entrerebbe come corteggiatore dopo alcuni sviluppi importanti nella trasmissione; per i telespettatori quindi si dispiegano premesse di un grande intrattenimento. (Continua a leggere dopo la foto…)

Le anticipazioni su “Uomini e donne”

Ieri, negli Studi Elios di Mediaset, si sono svolte le registrazioni della nuova puntata di “Uomini e Donne”. Tra le novità, come riportato anche da Isa e Chia, c’è l’ingresso di un ex concorrente del “Grande Fratello Vip“ nel parterre dei corteggiatori della tronista Francesca Sorrentino. Proprio quest’ultima starebbe vivendo un momento un po’ complicato per quanto riguarda il suo percorso nella trasmissione, ma ora la situazione potrebbe arrivare a un punto di svolta.



“Dopo la cocente delusione per i mancati auguri da parte di Paolo e Francesco nel giorno del suo compleanno, la Sorrentino è rimasta senza corteggiatori. – si legge sul sito di Isa e Chia – Stando alle anticipazioni, Paolo non si è presentato, mentre Francesco non ha risposto alle chiamate della produzione. In studio ha poi spiegato che per problemi di salute ogni tanto vuole rimanere da solo. Una situazione scomoda per la Sorrentino, tant’è che in molti hanno pensato che avrebbe lasciato il trono“. (Continua a leggere dopo la foto…)

Il nuovo arrivo a “Uomini e donne”: cosa sappiamo

L’anticipazione continua facendo luce su una personalità già nota al pubblico di Mediaset che sarebbe interessato proprio a Francesca. La tronista infatti non si sarebbe lasciata abbattere dagli ultimi eventi e avrebbe chiesto alla produzione di far scendere altri corteggiatori; “Fra questi, appunto, l’ex Vippone”. Quest’ultimo è un volto noto della televisione grazie alla sua partecipazione al reality show di Canale 5, “Grande fratello”. Da quanto è emerso pare che lui sia appena diventato single dopo la fine di una relazione e sia pronto a rimettersi in gioco. E quale migliore occasione per un ritorno sulla scena che la partecipazione dating show di Maria De Filippi? Ma vediamo di chi stiamo parlando.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva