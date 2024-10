Svolta inaspettata per una ex dama di “Uomini e donne”: la donna, storico volto del dating show di Maria De Filippi, ha deciso di buttarsi in politica. L’annuncio è arrivato sui social e ovviamente ha suscitato non poco scalpore. La donna era una delle più chiacchierate del parterre di “Uomini e Donne”. (Continua…)

“Uomini e Donne”, ex dama scende in politica

Una ex dama di “Uomini e Donne”, dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5, ha deciso di scendere in politica. È stata lei stessa a condividere una storia su Instagram con un manifesto elettorale con il suo volto sopra e l’invito a votare per lei che supporta il candidato sindaco di Forza Italia per il comune di Anzio. “Una nuova avventura per me“, ha scritto a corredo della storia pubblicata sui social. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)