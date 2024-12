Home | “Uomini e donne”, ex corteggiatrice presto mamma: il tenero annuncio

L’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” diventerà presto mamma. L’annuncio è arrivato sui social con una foto che ha emozionato i suoi fan. L’ex protagonista del dating show di Maria De Filippi ha infatti pubblicato l’ecografia, annunciando così la gravidanza. (Continua…)

L’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” non è riuscita a trovare l’amore nello studio di Maria De Filippi, in quanto il tronista decise di uscire dal programma con la sua rivale. Fuori dal programma, però, la corteggiatrice è riuscita a coronare i suoi sogni e adesso ha annunciato addirittura di essere incinta. La notizia è stata ufficializzata ovviamente sui social, dove l’ex corteggiatrice è ancora molto seguita dai suoi fan. La ragazza ha pubblicato la foto dell’ecografia, annunciando così al popolo del web di essere in dolce attesa. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)