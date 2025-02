“Uomini e Donne”, Chiara ha già abbandonato il trono: cosa succede

Nella puntata di Uomini e Donne registrata ieri, martedì 11 febbraio 2025, Chiara Pompei abbandona il trono. Lo ha rivelato Lorenzo Pugnaloni, che riporta sempre le ultime novità del programma dopo aver assistito alle registrazioni. Chiara è stata convocata al centro dello studio di Canale 5 per chiarire alcune questioni e alla fine ha lasciato Uomini e Donne. Per quale motivo? (Continua dopo le foto)

Le parole di Riccardo Sparacciari su Chiara Pompei

Nel suo video di presentazione, Chiara aveva rivelato di non avere una storia da diverso tempo, ma pare che le cose non siano realmente così. A creare ulteriore confusione, le dichiarazioni di Riccardo Sparacciari, che su Instagram aveva smentito quanto raccontato da Chiara. “Premetto che non avrei mai voluto scrivere queste cose. Visto i miei diversi tentativi falliti di contattare la redazione, sono stato obbligato a scrivere ciò. Mi sono frequentato con Chiara per 5 mesi. Ci siamo conosciuti a fine agosto in una discoteca all’aperto. La nostra frequentazione è andata avanti fino a venerdì 31/01/2025 (ultima volta che ci siamo sentiti per telefono e visti il 21/01). La nostra relazione andava molto bene ma da quando è stata contattata a Uomini e Donne tutto è stato messo in difficoltà. Per più di un mese andava in presenza a conoscere la redazione, anche i giorni in cui stava con me, mentendo e dicendo di non essere impegnata. E che avrebbe avuto solo rapporti occasionali”, le sue parole. (Continua dopo le foto)

Chiara chiamata al centro dello studio

A quel punto, durante la puntata registrata ieri, Chiara è stata chiamata a spiegare come stanno le cose veramente con Riccardo. All’inizio della registrazione, Maria ha invitato Chiara a mettersi al centro dello studio, dicendole di stare tranquilla e che a 23 anni gli errori si possono commettere. La tronista è stata chiamata a dire come stanno veramente le cose, dopo le dichiarazioni di Riccardo Sparacciari, il suo presunto fidanzato che qualche giorno fa aveva detto di averla sentita fino a pochi giorni prima di vederla seduta sul trono.

