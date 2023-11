“Unomattina”, il retroscena choc su Ossini e Ferolla: cosa fanno dietro le quinte

Nella nuova edizione di Unomattina, il noto conduttore Massimiliano Ossini si affianca a Daniela Ferolla, ex volto di Linea verde life. Tuttavia, secondo recenti voci di corridoio, i due conduttori sembrano essere protagonisti di tensioni e screzi non visibili durante le trasmissioni. Scopriamo cosa si nasconde dietro le quinte del famoso programma mattutino.

Unomattina, screzi tra Ossini e Ferolla: l’indiscrezione

Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla sarebbero coinvolti in continui contrasti e momenti di insofferenza, creando un clima teso e difficile per la squadra di Unomattina. I dissidi sembrano derivare dalla volontà di entrambi di dominare il programma e di ampliare la propria presenza televisiva, generando conflitti sulle divisioni degli spazi, degli ospiti e delle tematiche trattate. Su Oggi si legge: “I due colleghi vivono spesso momenti di reciproca insofferenza, screzi e marette che per i loro collaboratori stanno diventando insostenibili“. Daniela Ferolla avrebbe quindi la volontà di primeggiare, quindi “la divisione degli spazi, degli ospiti e delle tematiche. Entrambi agognano a essere al timone del programma e a estendere la loro permanenza in video“.

Le precedenti esperienze televisive

Daniela Ferolla ha recentemente abbandonato Linea verde life insieme a Marcello Masi, lasciando il timone del programma nelle mani di Elisa Isoardi e Monica Caradonna, mentre Massimiliano Ossini è al comando di Unomattina dal 2022. Durante l’estate, ha condotto Unomattina Estate insieme a Maria Soave, mentre nella versione invernale ha preso il comando da solo, segnando un’importante pietra miliare nella storia del programma mattutino senza la compagnia di un co-conduttore. Prima di Unomattina, entrambi i conduttori hanno già lavorato insieme come presentatori del Festival di Castrocaro nel 2018. Questa non è la prima volta che i due si trovano a lavorare fianco a fianco, ma sembra che questa collaborazione sia più complessa del previsto.