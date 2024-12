Home | Un Parma spumeggiante affonda la Lazio, prima sconfitta per Baroni dopo una lunga serie positiva

Parma-Lazio 3-1, pasticci difensivi della squadra di Baroni e un eurogol del 19enne Haj Mohamed regalano tre punti ai ducali. Che spettacolo al Tardini! Il Parma supera la Lazio in una gara ricca di colpi di scena e conquista tre punti preziosissimi nella corsa alla salvezza. I ragazzi di Pecchia mostrano carattere, sfruttano gli errori avversari e si impongono contro una Lazio sfortunata e imprecisa, che paga caro le disattenzioni difensive e un po’ di nervosismo.

Primo tempo: Rovella tra alti e bassi, Man colpisce

L’inizio è scoppiettante. Dopo appena un minuto, Nicolò Rovella illude la Lazio con una conclusione spettacolare da fuori area che finisce all’angolino, ma il VAR richiama Zufferli per un fallo precedente e il gol viene annullato. Il centrocampista biancoceleste diventa poi protagonista in negativo al 6’, quando un suo retropassaggio avventato regala il pallone a Man, che freddamente porta in vantaggio il Parma.

La partita si mantiene viva e combattuta. Delprato sfiora il raddoppio su calcio d’angolo, mentre Castellanos va vicino al pari con un colpo di testa respinto sulla linea da Balogh. La Lazio trova un altro gol con una splendida girata di Castellanos su assist di Rovella, ma anche in questo caso l’argentino è in fuorigioco. Nel finale di frazione, Isaksen ha una clamorosa occasione, ma Valeri si supera salvando sulla linea. La Lazio protesta per un presunto rigore su Zaccagni, ma il VAR annulla la decisione iniziale dell’arbitro.

Secondo tempo: magia di Haj Mohamed, assedio Lazio e contropiede letale

La ripresa inizia con l’ingresso di Pedro per aumentare il peso offensivo biancoceleste, ma è il Parma a trovare il raddoppio al 52’. Dopo una prodezza del portiere Suzuki su una deviazione pericolosa di Romagnoli, Charpentier recupera palla e serve il giovane Haj Mohamed, che con un destro a giro meraviglioso infila il pallone nel sette, firmando il suo primo gol in Serie A.

La Lazio prova a reagire e trova il gol al 76’: un pasticcio tra Suzuki e Valeri permette a Castellanos di segnare da pochi passi e riaprire la gara. I biancocelesti attaccano con insistenza, ma in pieno recupero è il Parma a chiudere i conti. Charpentier, autore di una prestazione di alto livello, serve Delprato in contropiede: il difensore non sbaglia e sigla il definitivo 3-1.

