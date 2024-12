Genoa corsaro a Udine con il solito Pinamonti: prima vittoria per Vieira alla guida del Grifone

Udinese-Genoa 0-2, Grifone corsaro a Udine grazie al gol di Pinamonti e ad una autorete: prima vittoria con Vieira in panchina. Domenica da dimenticare per l’Udinese, che al Bluenergy Stadium cade contro un Genoa solido e ben organizzato. La partita si complica immediatamente per i padroni di casa: al 4’ il difensore Isaak Toure commette un fallo su Zanoli alle porte dell’area, fermando una chiara occasione da rete. Dopo un controllo al VAR, l’arbitro Aureliano estrae il cartellino rosso diretto.

⏹️ 𝑭𝑼𝑳𝑳 𝐓𝚰𝐌𝐄 ⏹️



💪 Il Grifone vince a Udine! 🔴🔵#UdineseGenoa 0️⃣-2️⃣ pic.twitter.com/qFZQZ3hGpY — Genoa CFC (@GenoaCFC) December 1, 2024

Con un uomo in più, il Genoa non tarda a colpire. Al 13’, Andrea Pinamonti realizza il suo quinto gol stagionale con un movimento da vero rapace d’area, sfruttando al meglio un’azione corale del Grifone. È il 45° centro in Serie A per l’attaccante. La squadra di Vieira continua a spingere, sfiorando il raddoppio con Thorsby (fermato da un intervento provvidenziale di Giannetti, che sostituisce il portiere Okoye) e con lo stesso Pinamonti. L’Udinese prova a reagire con una conclusione dalla distanza di Zemura, neutralizzata da Leali, ma all’intervallo il Genoa mantiene saldamente il vantaggio di 1-0.

L’allenatore dell’Udinese, Runjaic, prova a cambiare l’inerzia del match con due sostituzioni all’intervallo, inserendo Kristensen ed Ebosse per dare nuova energia alla squadra. La reazione si vede, e i friulani sembrano più determinati a cercare il pareggio nonostante l’inferiorità numerica. Tuttavia, ogni speranza si infrange al 72’, quando una discesa sulla fascia di Zanoli provoca un autogol sfortunato di Giannetti, che devia il pallone nella propria rete. È il colpo che chiude virtualmente la partita, portando il risultato sul 2-0 per il Genoa. Nel finale, il match si trasforma in una passerella per i liguri, che gestiscono il vantaggio senza particolari difficoltà. Da segnalare l’ingresso di Mario Balotelli, accolto calorosamente dai tifosi, a un quarto d’ora dal termine.

Il Genoa torna alla vittoria dopo due pareggi consecutivi, regalando a Vieira il primo successo sulla panchina rossoblù. Per l’Udinese, invece, è notte fonda: quarta sconfitta nelle ultime cinque gare, e la classifica inizia a farsi preoccupante.

Leggi anche: