Serie A, Udinese-Lecce 1:0: una magia di Zemura regala i 3 punti ai friulani

Serie A, Udinese-Lecce 1-0. Dopo essersi mangiato un gol a porta vuota nel primo tempo, Zemura regala tre punti ai friulani con una magia di sinistro su calcio di punizione: finisce dunque con una vittoria per la squadra di Runjaic l’acceso match di questo pomeriggio al “Friuli” di Udine, con i bianconeri che agguantano momentaneamente il secondo posto in classifica. Partita sottotono per il Lecce, i salentini non sono mai stati davvero pericolosi.

La rete decisiva è arrivata al 75′ grazie a uno splendido gol di Jordan Zemura su calcio di punizione dal limite. Il difensore, nato in Inghilterra ma naturalizzato zimbabwuese, ha calciato un sinistro preciso che si è infilato sotto l’incrocio, lasciando senza scampo Wladimiro Falcone. Nel primo tempo, nonostante l’assenza di reti, le occasioni non sono mancate, soprattutto per i padroni di casa. Karlstrom ha mantenuto in gioco un pallone sulla sinistra e servito Kabasele, il cui colpo di testa ha colpito la traversa. Sulla ribattuta, Zemura ha incredibilmente mancato il bersaglio da pochi passi. Successivamente, anche Zarraga ha colpito un palo con un tiro dal limite, deviato da Baschirotto. Nel secondo tempo, l’Udinese ha continuato a cercare il gol del vantaggio, trovandolo a 15 minuti dalla fine grazie alla punizione perfetta di Zemura, assicurandosi tre punti fondamentali.

