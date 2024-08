Home | Tv in lutto per la scomparsa dell’attore, aveva 30 anni

Il mondo della televisione è in lutto per la tragica scomparsa di Alan “Ali” Carter, l’attore della web serie comica irlandese Hardy Bucks. Carter, noto per il suo ruolo di “Dj Scorpio Lyons” nella popolare serie, è morto improvvisamente all’età di soli 30 anni. La notizia ha scosso profondamente la comunità artistica e i fan della serie, che gli hanno reso omaggio ricordano sia per il suo talento e il che per la sua personalità.(Continua a leggere dopo la foto…)

Morto a 30 anni l’attore di “Hardy Bucks”: i tributi

“Ali mancherà profondamente e sarà amato dalla sua compagna Lorraine, dalla figlia Aleisha, dai genitori Geraldine e John, dai fratelli Kevin e Gordon, dalle cognate Aoife e Liona e Caroline Carney, dai nipoti Cormac e Jonah, zie, zii, cugini, colleghi di lavoro e tanti amici” con queste parole il club di Football del noto attore di serie tv ha diffuso la tragica notizia della sua morte.

Anche numerosi amici e familiari di Alan Carter hanno reso omaggio online. “Le più sentite condoglianze a John Geraldine e a tutta la famiglia allargata e agli amici di Ali, era un personaggio adorabile e aveva una risata cordiale e distintiva, potrevi essere dall’altra parte del bar ma avresti saputo che era lui a ridere. È così che Lo ricorderò RIP,” ha scritto un amico di famiglia.

Uno degli ex colleghi di Carter, invece, ha ricordato l’amico con queste parole commoventi: “È stato un piacere incontrare e lavorare con Ali. Ali era un vero gentiluomo che avrebbe rallegrato la giornata di chiunque. Le mie sincere condoglianze alla famiglia e agli amici di Ali in questo momento straziante”.

E un ex compagno di classe di Carter ha detto: “Sincere condoglianze alla famiglia e agli amici di Alan in questo triste momento, ricordo il fantastico senso dell’umorismo di Alan quando frequentavo la scuola secondaria a Swinford. Possa riposare in pace”. (Continua a leggere dopo la foto…)

Alan Carter, il successo della serie e il tragico epilogo

Alan Carter era noto al grande pubblico per aver interpretato il personaggio iconico di Scorpio Lyons, il DJ locale, nella serie comica Hardy Bucks della RTE. La serie, inizialmente nata come web series, aveva conquistato il pubblico grazie alla sua originalità e qualità, vincendo il concorso Storylands della RTE nel 2009. Questo successo le aveva permesso di diventare una produzione televisiva trasmessa dall’emittente nazionale per quattro stagioni. L’enorme popolarità aveva persino portato alla realizzazione di un film.

Hardy Bucks: The Movie, in cui Alan Carter aveva recitato, uscì nel 2012 ed diventò il film con il record di incassi in Irlanda durante il weekend di apertura. La serie era stata girata a Swinford, nella contea di Mayo, la città natale di Alan Carter, ribattezzata “Castledown” nella trama della RTE.

