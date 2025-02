Home | Tv e cinema in lutto, addio per sempre alla leggendaria attrice

L’attrice che interpretava Mavis Anderson in Dallas è morta. La donna aveva 95 anni. La famosa attrice di cinema e serie tv è deceduta per cause naturali. Era ricoverata in ospedale da oltre un anno. La notizia della sua scomparsa ha gettato nello sconforto più totale sia i suoi amici e colleghi che i suoi fan. (Continua a leggere dopo le foto)

Morta Alice Hirson, l’attrice di Dallas aveva 95 anni

L’attrice di Dallas, Alice Hirson, è morta a 95 anni. Hirson, come riporta il sito specializzato The Hollywood Reporter che ha sentito il figlio dell’attrice, David Hirson, è deceduta per cause naturali. Era ricoverata in ospedale da oltre un anno. L’artista nella sua vita è stata sposata due volte: prima con Roger O. Hirson e poi dal 1980 al 2005 (morte di lui) con l’attore Stephen Elliott. La sua carriera è stata costellata di grandi successi. Dal 1969 al 1993, oltre alla famosa serie Dallas, Hirson è apparsa in tantissime altre soap opera, tra cui: Ai confini della notte, Another World’, Somerset, Una vita da vivere, General Hospital e Quando si ama.

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”