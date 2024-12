“Tutto finto”: Grande Fratello, cosa rivela Eva Grimaldi a Shaila

Nella puntata di lunedì 16 dicembre, hanno fatto il loro ingresso nella casa del Grande Fratello tre nuovi concorrenti: Eva Grimaldi, Stefania Orlando e Maxime Mbanda. Le prime due sono già state concorrenti del reality in passato.“Stefania è stata una delle protagoniste più amate di una delle edizioni più seguite del Grande Fratello Vip. E poi c’è Eva, che dopo qualche anno torna nella casa per riprendersi ciò che le spetta. Ci ha fatto sognare per anni con la sua carriera e con il leggendario rapporto con Gabriel Garko”, ha detto Signorini. In questi giorni le due donne si stanno ambientando e cercano di inserirsi nel gruppo, in particolare l’attrice si è avvicinata a Shaila e ha condiviso alcune riflessioni personali.

Cosa rivela Eva Grimaldi a Shaila

Nelle scorse ore, l’attrice Eva Grimaldi ha avuto un acceso confronto con Shaila Gatta, la quale è attualmente coinvolta in una relazione con Lorenzo Spolverato. Durante il loro incontro, Eva ha espresso forti dubbi riguardo ai sentimenti di Lorenzo, suggerendo che il suo amore per Shaila potrebbe essere solo una recita. “Non credo a niente di quello che dice e fa”, ha affermato Eva, sottolineando la sua esperienza personale con relazioni fittizie.

Eva ha condiviso con Shaila la sua storia di un amore che ha vissuto per anni, definendolo “finto” e avvertendo la giovane gieffina di non cadere nella stessa trappola. “L’amore vero è diverso, non è urlato, è reale, fatto di piccoli gesti e sentimenti”, ha dichiarato, invitando Shaila a riflettere attentamente sulla sua relazione. La ragazza spiega di voler essere trattata come una regina, ma lui non le dà quello che la ballerina vorrebbe ricevere da un partner. In più, Lorenzo non fa nemmeno un passo per andarle incontro. “Viaggia da sola” la sprona Eva, nella speranza che la ballerina possa ritrovare la propria autostima. “Fatti corteggiare” conclude la donna.

