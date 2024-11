Tsitsipas: “Master 1000, così non va bene”. Lo sfogo del tennista

Il tennista greco Tsitsipas, senza usare mezzi termini, si è scagliato contro l’organizzazione dei tornei Master 1000 presenti nel circuito. Il popolare “Tsitsi”, reduce da un’annata poco felice, ha definito i Masters 1000 spalmati su due settimane come “una seccatura“, sottolineando che questo format ha abbassato la qualità degli incontri e limitato il tempo di recupero e di allenamento per i giocatori.

“È ironico che l’Atp si sia impegnata in questo formato senza sapere se avrebbe migliorato il programma o la qualità delle partite“, ha scritto Tsitsipas. Secondo lui, i Master 1000 come quello di Parigi, concentrati in una settimana, restano “emozionanti e facili da seguire, come dovrebbero essere”.

Il cambiamento nel calendario 2023 ha reso permanenti questi nuovi tempi, eccezion fatta per Monte Carlo e Bercy, generando non solo un’accoglienza tiepida dal pubblico, ma anche il malcontento di alcuni atleti. Tsitsipas ha aggiunto che spesso “si cerca di aggiustare cose che non sono rotte“, criticando l’Atp per la scelta di estendere i tornei anziché semplificare il calendario.

Master 1000, le novità figlie di una mossa solo “economica”

Il format allungato è infatti una mossa legata agli interessi economici degli organizzatori: le due settimane di gioco consentono più sessioni e quindi maggiori incassi dai biglietti, che a loro volta permettono di aumentare i premi in denaro per i giocatori. Tornare al vecchio formato, quindi, comporterebbe una perdita economica significativa per tutti i soggetti coinvolti, dai tornei ai giocatori stessi.

Nonostante le critiche, il calendario per il 2025 è già definito e non prevede variazioni per il format dei Masters 1000. Questo lascia Tsitsipas e altri atleti ed ex atleti, come Andy Roddick, contrari al cambiamento di fronte a una sfida difficile, poiché una modifica sarebbe possibile solo con un’intesa che ridurrebbe gli introiti di giocatori e organizzatori.

