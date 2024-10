La truffa della chiamate dai +351: cosa c’è dietro e a cosa fare attenzione

Una nuova truffa telefonica si sta diffondendo a macchia d’olio in Italia. Sempre più persone lamentano di ricevere chiamate con il prefisso +351. Si tratta di una truffa ben studiata per ingannare chi risponde: l’obiettivo è quello di rubare i dati sensibili per poi rivenderli o utilizzarli per frodi finanziarie. Come proteggersi? (Continua dopo le foto)

La finta offerta di lavoro

La truffa parte con una telefonata dal Portogallo, prefisso 351, poi la conversazione si sposta su Whatsapp. L'obiettivo dei truffatori è quello di ingannare chi è alla ricerca di un nuovo lavoro. Molto spesso infatti l'argomento della telefonata proveniente dal Portogallo è proprio un'offerta di lavoro. Chi chiama spera che in molti rispondano per procedere con la truffa. La prima cosa che dicono nella chiamata è che hanno ricevuto un curriculum vitae e hanno la necessità di avere più dettagli in merito alla candidatura.

Truffa delle chiamate con prefisso +351: come funziona

Le chiamate, che inizialmente possono sembrare innocue, spesso iniziano con un messaggio pre-registrato che invita il destinatario a contattare un numero specifico. Il pretesto è un'offerta di lavoro interessante. L'interlocutore chiede espressamente al destinatario della chiamata di contattare un numero esclusivamente su WhatsApp, fa sapere Today. È lì poi che avviene l'inganno. Tramite messaggio, i truffatori cercano di ottenere ulteriori informazioni personali e documenti, giustificando la richiesta come parte del processo di assunzione. Come proteggersi?

