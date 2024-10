“Trovato il corpo a 24 metri di profondità”: dramma al lago, è morto così – Ritrovato senza vita il corpo del paracadutista disperso. Nella notte il giovane sottufficiale dell’Esercito, appartenente al 185esimo Reggimento paracadutisti ricognizione acquisizione obiettivi della Folgore (Rrao), è stato rinvenuto sul fondo del lago di Bolsena. (continua a leggere dopo le foto)

Il giovane paracadutista era impegnato in una operazione di addestramento congiunto con i militari del terzo Reggimento elicotteri per operazioni speciali “Aldebaran” (Reos), un’unità d’élite dell’Aviazione dell’esercito basata a Viterbo. Il corpo è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco nella notte, tramite la ricerca strumentale. Era a circa 24 metri di profondità nell’area delle operazioni di addestramento. (continua a leggere dopo le foto)

Morto il paracadutista disperso nel lago di Bolsena

Il lago di Bolsena, con la sua vasta estensione e una profondità che in alcune zone supera i 150 metri, ha subito reso particolarmente difficili le operazioni di ricerca. A complicare ogni cosa poi le avverse condizioni meteo. Sono intervenuti per ritrovare il giovane i vigili del fuoco di Viterbo e Gradoli con moto d’acqua e imbarcazioni, coadiuvati dai sommozzatori provenienti da Firenze e Roma. Sono stati dispiegati anche due elicotteri: uno dei vigili del fuoco di Arezzo e uno dell’Aves, che hanno sorvolato l’area a bassa quota per cercare tracce del militare. A disposizione anche i gommoni dell’Esercito.

